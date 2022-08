Lech Poznań gra o LKE. Gdzie i kiedy oglądać mecz z F91 Dudelange? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Lech Poznań bardzo słabo zaczął nowy sezon. W Ekstraklasie mistrzowie Polski w czterech meczach wywalczyli zaledwie punkt. Zaliczyli aż trzy porażki na własnym boisku i tylko zremisowali w wyjazdowym starciu z Zagłębiem Lubin. W eliminacjach europejskich pucharów nie wiedzie im się o wiele lepiej.

Lech Poznań rozpoczyna walkę o fazę grupową LKE. Musi już "tylko" uporać się z Dudelange

Lech szybko odpadł z walki o fazę grupową Ligi Mistrzów i musi zadowolić się tylko grą w Lidze Konferencji Europy. Droga do tych rozgrywek jednak także nie jest łatwa. W III rundzie eliminacyjnej piłkarze Johna van den Borma mocno męczyli się z Islandzkim Vikingurem Reykjawik. Na wyjeździe przegrali 0:1. U siebie wygrali 4:1, ale dopiero po dogrywce. W regulaminowym czasie prowadzili 2:1.

W czwartek 18 sierpnia Lech Poznań przystąpi do gry w czwartej rundy eliminacji, decydującej o awansie do fazy grupowej LKE. "Kolejorza" dzielą od celu już tylko dwa mecze z mistrzem Luksemburga, F91 Dudelange. Polscy kibice doskonale pamiętają ten zespół. W 2018 roku Dudelange sensacyjnie wyeliminowało Legię Warszawa w trzeciej rundzie el. Ligi Europy (4:3 w dwumeczu).

Luksemburczycy tegoroczny start w Europie zaczęli od gry w eliminacjach Ligi Mistrzów. Poradzili sobie lepiej, niż Lech, gdyż zdołali przejść do drugiej rundy po pokonaniu albańskiej Tirany. Później lepszy okazał się jednak armeński Pyunik i Dudelange spadło do el. Ligi Europy. Tam przegrało 2:5 w dwumeczu z Malmoe i wylądowało w ostatniej rundzie kwalifikacji do Ligi Konferencji Europy.

Lech Poznań - F91 Dudelange. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV, stream online

Mecz Lech Poznań - F91 Dudelange rozpocznie się w czwartek 18 sierpnia o godzinie 20:30. Transmisję ze spotkania przeprowadzi TVP Sport. Dostępny będzie także stream online na stronie sport.tvp.pl. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Rywal Lecha w el. LKE bardzo się zmienił. Przebogaty właściciel trzasnął drzwiami