Raków gra o fazę grupową LKE. Gdzie i kiedy oglądać mecz ze Slavią? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Raków Częstochowa nie miał większych problemów z wywalczeniem awansu do IV rundy el. Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna wygrał oba spotkania ze słowackim Spartakiem Trnava (2:0 i 1:0) i musi pokonać Slavię Praga, żeby zagrać w fazie grupowej europejskich pucharów. "Spartak zagrał dobry mecz i do 68. minuty mógł mieć jeszcze nadzieje na awans. Drużynie Gasparika zabrakło jednak skuteczności, czego nie można powiedzieć o Rakowie" - pisały słowackie media po rewanżu.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzy tysiące kibiców na pierwszym treningu Widzewa. "Byłem przekonany, że to się musi udać"

Liga Konferencji Europy. Bez Vladana Kovacevicia i Bena Ledermana o fazę grupową

Marek Papszun pojawił się na konferencji prasowej przed pierwszym meczem ze Slavią Praga i jasno dał do zrozumienia, że to Czesi są faworytem do awansu do fazy grupowej LKE. - Chyba nie tylko ja stawiam Slavię w roli faworyta. Sytuacja jest klarowna, ale będziemy walczyć, aby wejść do fazy grupowej. W porównaniu do zeszłego roku i dwumeczu z Gentem zrobiliśmy postęp. Jesteśmy teraz lepszą drużyną - powiedział szkoleniowiec. Atutem Rakowa ma być fakt, że w weekend nie będzie grać meczu w Ekstraklasie.

Raków Częstochowa musi sobie poradzić w obu meczach IV rundy el. Ligi Konferencji Europy bez Vladana Kovacevicia oraz Bena Ledermana. Serbski bramkarz z powodu urazu nie został zgłoszony, natomiast pomocnik wypadł na dwa miesiące z powodu kontuzji barku, której nabawił się w meczu z Górnikiem Zabrze (0:1).

Liga Konferencji Europy. Gdzie i kiedy oglądać mecz Raków Częstochowa - Slavia Praga?

Mecz IV rundy el. Ligi Konferencji Europy pomiędzy Rakowem Częstochowa a Slavią Praga odbędzie się w czwartek 18 sierpnia o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zapraszamy do śledzenia transmisji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.