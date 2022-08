Jest tylko jeden chętny klub na Ronaldo. Nietypowa oferta dla Manchesteru

Cristiano Ronaldo od tygodni jest bohaterem licznych transferowych spekulacji. 37-latek podobno chce opuścić Manchester United, gdyż ten nie zdołał wywalczyć awansu do Ligi Mistrzów. Zniechęcenie gwiazdora do gry psuje także atmosferę w zespole, który zaliczył fatalny start nowego sezonu. "Czerwone Diabły" przegrały dwa mecze, tracąc aż sześć goli i zajmują ostatnie miejsce w tabeli Premier League.

Właściciele Manchesteru United podobno nie chcą sprzedawać Ronaldo, który nadal uważany jest za genialnego piłkarza, a także cenny "produkt" marketingowy. Erik Ten Hag jednak skłania się ku temu, by pozwolić mu odejść i tym samym spełnić oczekiwania reszty drużyny. Pozostali piłkarze bowiem są zmęczeni kaprysami Ronaldo.

37-latkowi kończą się jednak opcje. Żaden z topowych klubów Europy nie jest zainteresowany jego sprowadzeniem. Wiele mówiło się o możliwym transferze Ronaldo do Atletico Madryt, ale przeciwni temu są kibice hiszpańskiego klubu. Jest on przecież legendą ich największego rywala, Realu Madryt. Na powrót na Santiago Bernabeu piłkarz też nie ma co liczyć.

Dziennikarz "The Independent" Miguel Delaney podał na Twitterze, że pozyskanie Cristiano Ronaldo rozważa w tej chwili tylko jeden klub. Jest to Sporting CP, a więc zespół, w którym zaczynał wielką karierę. Z informacji Delaneya wynika, że Sporting złożył już Manchesterowi United konkretną propozycję.

Wicemistrzowie Portugalii chcą pozyskać Ronaldo na zasadzie wolnego transferu. Manchester musiałby zatem wcześniej rozwiązać jego umowę. Anglicy nie zyskaliby nic na opłacie za transfer, ale pozbyliby się konieczności wypłacania piłkarzowi jakichkolwiek pieniędzy. Pensja Ronaldo jest jedną z najwyższych w Premier League i wynosi ponad 20 milionów funtów. Ronaldo też musiałby pójść na ustępstwa i zgodzić się na obniżenie zarobków w Sportingu. Dostałby jednak to, czego chciał. Możliwość gry w Lidze Mistrzów.

