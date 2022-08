Wieczysta Kraków i Franciszek Smuda zatrzymani przez najmłodszego trenera w Polsce

Wieczysta Kraków rozpoczęła sezon III ligi od wygranej 2:0 nad KSZO Ostrowiec Świętokrzyski po bramkach Macieja Jankowskiego i Jakuba Bąka. Zespół prowadzony przez Franciszka Smudę był faworytem w rywalizacji z Podlasiem Biała Podlaska, ale przegrywał po 40 minutach po golu Dawida Nojszewskiego. Ostatecznie Wieczysta nie zanotowała pierwszej porażki w sezonie, gdyż w 77. minucie do bramki trafił Michał Mak. Drużynę z Białej Podlaskiej prowadzi najmłodszy trener w Polsce - Artur Renkowski.

Najmłodszy trener w Polsce zatrzymał 74-letniego Franciszka Smudę i jego Wieczystą Kraków

Artur Renkowski rozmawiał z portalem Weszlo.com po zakończeniu meczu z Wieczystą Kraków (1:1). Szkoleniowiec Podlasie Biała Podlaska zdradził, że wspólne zdjęcie z Franciszkiem Smudą nie miało żadnej większej historii. A jak podszedł do samego spotkania? - Zabrzmi to banalnie, ale przed meczem nastawialiśmy się na wygraną. Wiem, że to Wieczysta Kraków, ale już nie takie rzeczy się w piłce zdarzały. Chcieliśmy rzucić się do wysokiego pressingu, ale boisko nas zweryfikowało - nasze zakusy uniemożliwiła jakość indywidualna piłkarzy Wieczystej - powiedział.

Renkowski był wychowankiem akademii Jagiellonii Białystok i przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe, ale nie zdołał się przebić. Jak 24-latek zaczął pracę w roli trenera w Białej Podlaskiej od czerwca tego roku? - Zarząd Podlasia wiedział, jak pracowaliśmy w akademii, w drużynie U-17, ale od początku przedstawiałem mu też klarowną wizję na cały rozwój klubu. Tak, zatrudniając mnie, zarząd trochę ryzykował. Podszedłem do sprawy bardzo konkretnie. Dość powiedzieć, że po jednej godzinie poświęciłem na przedsezonową rozmowę z każdym zawodnikiem - dodał.

Artur Renkowski opowiedział też o swojej filozofii na budowanie zespołu w Białej Podlaskiej. - W Podlasiu zaszczepiam futbol odważny i intensywny, niebojący się nikogo, podejmujący wysoki pressing, ale oczywiście nie zawsze i wszędzie. Można mieć ulubioną filozofię czy strukturę, ale nie należy ślepo trzymać się swojego założenia. Przy meczu z Wieczystą myśleliśmy, że zaskoczymy ich wysokim pressingiem. W meczu z nami byli jednak zdecydowanie bardziej mobilni - skwitował trener.

Podlasie Biała Podlaska rozpoczęła sezon od remisu 2:2 z Chełmianką Chełm. Poprzedni sezon w wykonaniu drużyny z województwa lubelskiego zakończył się zajęciem 14. miejsca z 39 punktami i dziesięcioma punktami przewagi nad strefą spadkową. Teraz celem Podlasia jest miejsce w środku tabeli III ligi.