"Homofobiczny odlot". Mueller przeprasza za użycie słowa "schwul"

FC Luzern zajmuje w rozgrywkach szwajcarskiej Super League siódme miejsce. Drużyna Mario Fricka odniosła jedno zwycięstwo i jedną porażkę, a dwa spotkania kończył remisem. W 4. kolejce zespół mierzył się na wyjeździe z FC Sankt Gallen, Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy 4:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Bramkarz w lidze szwajcarskich obraził rywali na tle homoseksualnym. Teraz za to zapłaci

Po przegranej wściekłości nie umiał pohamować Marius Mueller. Niemieckiego bramkarza Luzern poniosło tak bardzo, że określił on rywali zwrotem "schwul", co w języku niemieckim jest wulgarnym zwrotem wobec osób homoseksualnych. Niemiecki "Bild" nazwał wybuch bramkarza "homofobicznym odlotem".

Slavia Praga przed meczem z Rakowem: Awans za wszelką cenę

Mueller przeprosił rywali na Instagramie. "Moje słowa były głupie i całkowicie nietrafione. Nie odzwierciedlają ani mojej postawy, ani wartości, którymi żyję na co dzień" - napisał zawodnik. Także klub Niemca odniósł się do zaistniałej sytuacji. "Takie stwierdzenie nie odpowiada wartościom, którymi kieruje się klub oraz jego fani. FC Luzern jest wyraźnie zaangażowany w tworzenie otwartego i zróżnicowanego społeczeństwa" - czytamy w oświadczeniu. Nie przekonało to jednak władz ligi, które wszczęły postępowanie dyscyplinarne wobec piłkarza.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Dele Alli na zakręcie. 37-krotny reprezentant Anglii ma przenieść się do Turcji

Dla Mullera to trzeci sezon w barwach szwajcarskiego zespołu. Wcześniej występował on jedynie w niemieckich zespołach. Do Luzerny przeszedł z 1.FC Kaiserslautern, w którym stawiał pierwsze piłkarskie kroki i spędził większość czasu.