To koniec Żurkowskiego w Fiorentinie? Bardzo niepokojące wieści

Fiorentina szykuje się do występu w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Przed drużyną Vincenzo Italiano dwumecz z Twente Enschede, który rozstrzygnie kwestię awansu do fazy grupowej. Pierwszy mecz odbędzie się w czwartek o 21. Przy okazji może to być jeden z ostatnich meczów Szymona Żurkowskiego w barwach włoskiej drużyny.

Jak informuje calciomercato.com, siódma drużyna poprzedniego sezonu Serie A jest zainteresowana Orkunem Kokcu i w przypadku wygranej z Twente postara się go ściągnąć. Kokcu to środkowy pomocnik, według działaczy klubu 21-letni Turek jest mógłby dać drużynie wiele dobrego. Fiorentina byłaby w stanie zapłacić za niego 18 mln euro.

21-letni zawodnik w poprzednim sezonie Eredivisie rozegrał 32 spotkania, w których strzelił siedem goli i zaliczył dziewięć asyst. Był ważnym ogniwem Feyenoordu, co zwróciło uwagę także innych klubów Serie A. Pozyskaniem Kokcu mają być również zainteresowane Inter i Lazio.

Gdyby transfer Turka doszedł do skutku, problemy z występami w pierwszej drużynie mógłby mieć Szymon Żurkowski, który również gra w centralnej części boiska. Polak po wypożyczeniu do Empoli powrócił do Fiorentiny i rozegrał w barwach zespołu pierwszy mecz w nowym sezonie. W wygranym 3:2 spotkaniu z Cremonese wszedł na boisko w 71. minucie i zanotował asystę. Ale to niewiele może pomóc w przekonaniu do siebie trenera Vincenzo Italiano, który nie ceni umiejętności 24-latka. Wiele mówi się o tym, że Polak może się przenieść do innego klubu, jednak jak na razie nie ma żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie. Pojawiają się jedynie plotki o transferze definitywnym do Empoli, choć zainteresowanie pozyskaniem pomocnika wyraziła również Spezia Calcio.

