Piłkarz, o którym coraz mniej osób już pamięta, a kilka lat temu był nadzieją angielskiej piłki, może zmienić barwy klubowe. Mowa o Dele Allim, którego losy nie potoczyły się tak, jak sam zawodnik mógł tego oczekiwać. Anglik już w wieku 19 lat stawał się kluczową postacią Tottenhamu i coraz pewniej czuł się w reprezentacji. Jednak w ostatnich latach jego kariera uległa wyhamowaniu. Już nie jest uważany za materiał na wielkiego gracza, na jakiego się zapowiadał.

W styczniu 2022 roku 26-latek przeniósł się ze Spurs do Evertonu, aby odbudować swoją formę. Jak pokazał czas, w barwach "The Toffees" nie zdołał przebić się do pierwszego składu i jak dotąd wystąpił tylko w trzynastu meczach. Według Fabrizio Romano z pomocną dla Anglika może jeszcze latem przyjść Besiktas. Turecki klub zaoferował mu dwa rozwiązania wypożyczenie lub transfer definitywny i to sam piłkarz ma wybrać, która z opcji będzie dla niego korzystniejsza.

37-krotny reprezentant Anglii mógłby być zainteresowany dołączeniem do Besiktasu. Nie jest to oczywiście typowy kierunek dla angielskich piłkarzy, ale Alli chciałby w końcu poczuć się ważnym graczem i zacząć regularnie grać, aby uratować swoją karierę.

26-latek łącznie w trakcie swojej przygody z Premier League rozegrał 194 mecze, w których zdobył 51 goli oraz dołożył do tego 37 asyst.

