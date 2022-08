Arkadiusz Reca zachwycił Włochów. "Nie do zatrzymania"

Mecz otwarcia rozgrywek włoskiej ekstraklasy pomiędzy Spezią a Empoli FC zakończył się wynikiem 1:0. Jedyną bramkę w spotkaniu zdobył w 35. minucie M'Bala Nzola, który wykorzystał świetną asystę Simone Bastoniego. W barwach gospodarzy starcie rozpoczęli Arkadiusz Reca, Jakub Kiwior i Bartłomiej Drągowski.

Dobry występ Polaków na inaugurację Serie A. Arkadiusz Reca "nie do zatrzymania"

Dziennikarze włoskiego Eurosportu ocenili zawodników po niedzielnym spotkaniu. Najlepszą notę z polskich piłkarzy dostał Reca, którego występ został oceniony na 7 punktów. - Po lewej stronie jest nie do zatrzymania i robi dosłownie to, co chce. Zawsze jest gotowy do pchania gry i tworzenia akcji. Nawet kartka nie może obniżyć jego oceny - argumentowali Włosi. Reca dostał żółtą kartkę w 60 minucie i jako jedyny z Polaków nie rozegrał całego meczu. W 75. minucie został zmieniony przez Emila Holma.

Nie ma miejsca dla Żurkowskiego. "Trener oczekiwał czegoś więcej"

Trochę niższą notę, 6.5 punktu, otrzymał obrońca Jakub Kiwior. - Dominuje przy wysokich piłkach, a przy innych okazjach mało ustępuje rywalom i zawsze jest skoncentrowany. To pokazuje, dlaczego West Ham zaproponował za niego ponad 12 milionów euro - skomentowali dziennikarze. Angielski klub był zainteresowany transferem zawodnika i złożył ofertę opiewającą na taką sumę. Kiwior nie zdecydował się na zmianę klubu.

Obaj zawodnicy już w zeszłym sezonie reprezentowali barwy Spezii. Ligowy debiut w zespole zaliczył natomiast Bartłomiej Drągowski, który w poprzednim sezonie grał w Fiorentinie. - Zatrzymywał każdy celny strzał przeciwnika. Nie mógłby mieć lepszego debiutu w Spezii. Zaufanie trenera Luki Gottiego zostało w pełni nagrodzone - komplementowali Włosi, od których bramkach otrzymał ocenę 6.5.

W spotkaniu 2. kolejki Serie A Spezia zmierzy się na wyjeździe z Interem Mediolan. Mecz odbędzie się w sobotę 20 sierpnia.