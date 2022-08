Zwrot ws. transferu Ronaldo. Media: Portugalczyk bohaterem hitowej wymiany

Według doniesień "The Times" Erik ten Hag zmienił zdanie co do przyszłości Cristiano Ronaldo w Manchesterze United po kompromitacji z Brighton (porażka 1:2) oraz Brentford (porażka 0:4). Źródło pisze, że 37-latkowi brakuje motywacji w dążeniu do sukcesu z zespołem. Kilka dni temu media informowały też, że miał on podzielić szatnię. Ronaldo ma robić z siebie "primadonnę".

Cristiano Ronaldo wróci do La Liga? United gotowe oddać Portugalczyka

ESPN podało, że Manchester United pozostaje nieugięty i nie rozwiąże kontraktu Cristiano Ronaldo przed czasem. Ale perspektywa się zmieniła i może wziąć pod uwagę jego sprzedaż. Szczególnie, że klub obserwuje nowych napastników. Zdaniem "talkSPORT" wśród potencjalnych transferów znalazł się 23-letni Matheus Cunha. Informacje te potwierdza też Fabrizio Romano, dziennikarz świetnie zorientowany na rynku transferowym. Napisał, że Atletico spodziewa się oferty na poziomie co najmniej 50 milionów euro.

I tu właśnie ma się przydać Cristiano Ronaldo. "talkSPORT" pisze, że nie ma mowy o bezpośredniej wymianie Cristiano Ronaldo na Matheusa Cunhę, ale skoro Manchester United chce się pozbyć 37-latka, to może on zostać włączony w transfer. "United jest w rozpaczliwej potrzebie wzmocnień po koszmarnym początku sezonu Premier League" - czytamy w artykule.

Niemal identyczne informacje przekazało "The Athletic". Podkreślił jednak, że Manchester United zaproponował już Atletico Madryt wymianę z Cristiano Ronaldo, ale nie na Cunhę, a na Antoine'a Griezmanna. Oferta miała zostać odrzucona, bo francuski napastnik zaczął spełniać wymagania klubu i może dostać szansę wykazania się w następnym sezonie.

Media piszą, że wymiana na linii Manchester United - Atletico Madryt byłaby interesująca, choć nie do końca wiadomo, czy hiszpański klub miałby pomysł na Ronaldo. Kilka tygodni temu wypowiedzieli się natomiast kibice Atletico. Ci protestowali i dali jasno do zrozumienia, że nie chcą 37-latka w klubie. To wynik przeszłości. W latach 2009-2018 grał on w Realu Madryt. Do końca okienka transferowego zostały jeszcze dwa tygodnie. W tym czasie nie tylko Manchester United, ale też sam Ronaldo i jego agent będą się starali znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie dla obu stron.