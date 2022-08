Włosi wychwalają Zielińskiego. Trener zachwycony. "Perfekcja. On pierwszy przeprosił"

Znakomity początek sezonu Piotra Zielińskiego w Serie A. Polak strzelił gola, którym otworzył swojemu Napoli drogę do zwycięstwa. Włoskie media wysoko oceniły jego postawę w meczu przeciwko Hellas Werona. - On pierwszy przeprasza za to, co było w zeszłym roku - powiedział trener Luciano Spalletti.

