Euforia w Zagrzebiu była tak wielka, że kibic rzucił na boisko niezwykły przedmiot. Wyjaśnił dlaczego

Na całym świecie zdarza się, że kibice rzucają przedmioty na murawę. Zazwyczaj są to monety, zapalniczki, plastikowe kubki czy butelki. Wielu kibiców pamięta też świński łeb rzucony w kierunku Luisa Figo w 2002 roku, kiedy Real Madryt grał z Barceloną. To jedna z bardziej niespodziewanych rzeczy rzuconych na murawę. Ale czy przebija to, co wydarzyło się w Chorwacji?

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Memphis Depay coraz bliżej Juventusu. "Do ustalenia zostały ostatnie szczegóły"

Rozentuzjazmowany kibic rzucił z trybun swoją protezą

W sobotę, 13 sierpnia Dinamo Zagrzeb rozegrało szlagierowy mecz z Hajdukiem Split. Mecz zakończył się pewną wygraną Dinama 4:1. Wśród kibiców, co oczywiste, panowała wielka euforia. Chociaż w przypadku jednego z fanów można powiedzieć, że zbyt duża. Kibic rzucił na bieżnię okalającą stadion… protezę nogi.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Ten szczegół został natychmiast uwieczniony przez fotografów, a piłkarz Dinama Mislav Oršić najpierw podniósł protezę i próbował zwrócić ją kibicom na północnej trybunie stadionu. To jednak okazało się niemożliwe, ale jak informują chorwackie media, właściciela protezy udało się znaleźć. Portal 24sata.hr informuje, że to człowiek z Zagrzebia i "wielki fan Dinama, który chwalił się na portalach społecznościowych, że oddał swoją krew za kolor niebieski". Jak stwierdził kibic, rzucił tę protezę w celach motywacyjnych, aby "pomóc Petkoviciowi [napastnikowi Dinama – red.] lepiej grać".

Szalony mecz w III lidze. Pięć rzutów karnych dla gospodarzy, trzy czerwone kartki dla gości

Bruno Petković rozegrał jak na razie osiem meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił dwa gole, oba w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Zanotował też jedną asystę, właśnie w meczu z Hajdukiem. Kto wie? Być może rzucona proteza zmotywuje go na tyle, że wkrótce trafi po raz pierwszy w tym sezonie w meczu ligowym.