Mbappe rządzi się w PSG. Poszło o rzut karny. Jest nagranie [WIDEO]

W sobotnim spotkaniu 2. kolejki Ligue 1 Paris Saint-Germain pewnie pokonało u siebie 5:2 Montpellier. Zawodnicy Christopha Galtiera odnieśli drugie zwycięstwo w sezonie i zajmują pierwszą pozycję w tabeli rozgrywek. Choć na boisku mistrzowie Francji prezentują się bardzo dobrze, klub ma do rozwiązania poważny problem.

Mbappe rządzi się w PSG. Chciał odsuną Neymara od wykonania karnego

Chodzi o narastający konflikt Kyliana Mbappe z Neymarem. Francuz po przedłużeniu kontraktu z klubem miał poprosić władze o sprzedaż Brazylijczyka. O fakcie, że zawodnicy nie przepadają za sobą, można było przekonać się podczas sobotniego spotkania. Przed końcem pierwszej połowy sędzia podyktował dla PSG rzut karny. Do wykonania go przygotowywał się Mbappe, jednak piłkę przejął Neymar i ustawił ją na linii 11. metra. Na nagraniu przedstawiającym tę sytuację widać, że Francuz podszedł do Brazylijczyka, a między piłkarzami nastąpiła wymiana zdań. Wygrał ją Neymar, który po chwili dał PSG prowadzenie 2:0.

Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że francuski napastnik wcześniej spudłował jedenastkę. W 23. minucie Mbappe miał okazję zdobyć pierwszą bramkę w tym meczu, ale jego strzał obronił Jonas Omlin. Pewny siebie piłkarz chciał się więc zrehabilitować, jednak uniemożliwił mu to Brazylijczyk. To wyraźnie wpłynęło na grę 23-latka, który później ponownie podpadł kibicom klubu. Pomocnik PSG Vitinha wyprowadził piłkę i rozpoczął akcję po trafienie na 3:0. Miał możliwość podania do Mbappe z lewej strony lub Lionela Messiego z prawej. Zdecydował się jednak zagrać do Messiego, co spowodowało, że Mbappe uniósł ręce i zwolnił tempo. Po prostu zatrzymał się obrażony.

Jak donoszą francuskie media, po meczu w szatni miało dojść do awantury pomiędzy dwiema gwiazdami mistrzów Francji. Kolegom z zespołu udało się rozdzielić piłkarzy, ale sytuacja miała wyglądać groźnie. Brazylijczyk dodatkowo podgrzał atmosferę po meczu i polubił wpis na Twitterze, w którym kibic ośmieszył Francuza jako wykonawcę rzutów karnych. Według L'Equipe piłkarze w najbliższych dniach mają zostać wezwani "na dywanik" i dojść do porozumienia.