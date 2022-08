Messi wskazał faworyta Złotej Piłki. Jedno nazwisko. "Spektakularny"

W piątek 12 sierpnia "France Football" ogłosiło listę nominowanych zawodników w plebiscycie Złotej Piłki. Po raz pierwszy od 17 lat zabrakło na niej nazwiska siedmiokrotnego triumfatora, Leo Messiego. Wywołało to spore oburzenie w argentyńskich mediach, które nazywają tę sytuację "wielką niespodzianką". Na liście po raz kolejny znalazło się z kolei nazwisko Roberta Lewandowskiego.

"Myślę, że w tym roku nie ma wątpliwości"

Argentyńska gwiazda nie zdobędzie tym samym trzeciego wyróżnienia z rzędu, a ósmego w karierze. W zeszłym roku Messi pokonał w plebiscycie Lewandowskiego i Jorginho. Teraz jego zdaniem wybór jest prosty, a jako swojego faworyta zawodnik PSG wskazał Karima Benzemę. - Myślę, że w tym roku nie ma wątpliwości. Jasne jest, że Benzema ma za sobą spektakularny rok. Poświęcił ten rok Lidze Mistrzów, będąc kluczowym zawodnikiem Realu w każdym meczu do 1/8 finału - powiedział napastnik na antenie "TyC Sports".

Wybór Messiego nie powinien dziwić. Benzema ma za sobą rewelacyjny sezon z barwach Realu Madryt. Francuz wystąpił w 46 spotkaniach, w których zdobył 44 bramki i zaliczył 15 asyst. Sezon zwieńczył mistrzostwem kraju i zwycięstwem w Lidze Mistrzów.

Zdanie Argentyńczyka podziela reprezentacyjny kolega Benzemy, Kylian Mbappe. - Karim jest oczywistym faworytem, rozegrał sezon życia i wygrał Ligę Mistrzów. Gdybym nie wygrał i był na jego miejscu, to zapomniałbym o tej nagrodzie na zawsze. Real Madryt to maszyna do Złotych Piłek, ale to nie kluby dają nagrody - stwierdził zawodnik PSG w rozmowie z "France Football".

