Piłkarze Manchesteru United ukarani. Ten Hag wziął i wymyślił

Manchester United prezentuje się na początku sezonu znacznie poniżej oczekiwań. Szósta drużyna poprzednich rozgrywek Premier League ma na koncie dwie porażki i zamyka ligową tabelę. Zawodnicy Erika ten Haga na inaugurację przegrali 1:2 z Brighton. Znacznie gorzej poszło im w sobotnim spotkaniu 2. kolejki, w którym ulegli Brentford 0:4.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski czy Messi? Pytamy kibiców w Barcelonie. Miażdżąca różnica

Karny trening Manchesteru. Zawodnicy ten Haga nadrabiali biegowe zaległości

Ten Hag nie krył niezadowolenia z postawy swoich zawodników w sobotnim spotkaniu. - Poprosiłem moich piłkarzy, żeby grali z wiarą w siebie i wzięli odpowiedzialność za to, co robią. Nie stało się to. To dla mnie trudne okoliczności i ogromne zaskoczenie. Zespół musi ponosić odpowiedzialność i przepraszać fanów za takie zawody - powiedział w rozmowie pomeczowej ze Sky Sports. W związku z tym trener odwołał piłkarzom zaplanowany na niedzielę dzień wolny i zorganizował im karny trening. Według informacji BBS Sport w jego trakcie ten Hag kazał zawodnikom przebiec 13.8 kilometra. Dystans ten jest znaczący, bowiem o tyle więcej podczas sobotniego spotkania przebiegli zawodnicy Brentford.

Real Madryt odrobił straty i pokonał Almerię. Alaba bohaterem [WIDEO]

Wynik spotkania 2. kolejki piłkarze Brentford ustalili już w pierwszej połowie. W 10. minucie pierwszą bramkę zdobył Josh Dasilva, a chwilę później prowadzenie gospodarzy podwyższył Mathias Jensen. Na kolejne ciosy Manchester nie musiał długo czekać. W 30. minucie Davida de Geę pokonał Ben Mee, a bramkę na 4:0 zdobył w 35. minucie Bryan Mbeumo. Zawodnicy ten Haga w 3. kolejce Premier League zmierzą się u siebie z Liverpoolem. Spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałek 22 sierpnia.

"Był Messi, był Cristiano Ronaldo, a potem ja". Zdobył szczyt i zleciał