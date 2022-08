Ten Hag nie odpuszcza. Ukarał piłkarzy United za kompromitującą porażkę

Piłkarze Manchesteru United prezentują się na początku sezonu Premier League bardzo słabo. Dość stwierdzić, że po dwóch meczach zamykają ligową tabelę i nie mają na koncie żadnego punktu. Zawodnicy Erika ten Haga na otwarcie przegrali 1:2 z Brighton, by w sobotnim meczu drugiej kolejki ulec Brentford aż 0:4.

REKLAMA

Zobacz wideo Porażające liczby oglądalności Lewandowskiego. El Clasico bez podjazdu [Sport.pl LIVE]

Blamaż United w meczu z Brentford. Ten Hag wyciąga konsekwencje

Sobotnie spotkanie na Brentford Community Stadium od początku nie układało się po myśli Manchesteru. Już w 10. minucie wynik spotkania otworzył Josh Dasilva, a chwilę później prowadzenie gospodarzy podwyższył Mathias Jensen. Piłkarze United nie potrafili odnaleźć się na boisku rywali, którzy do przerwy strzelili jeszcze dwie bramki. W 30. minucie Davida de Gee pokonał Ben Mee, a bramkę na 4:0 zdobył w 35. minucie Bryan Mbeumo. Takim wynikiem zakończyło się spotkanie, co oznaczało drugą porażkę United w sezonie.

Carlo Ancelotti wskazał faworytów do wygrania mundialu. Jest grupowy rywal Polski

Niezadowolenia z postawy drużyny nie krył po meczu trener ten Hag. - Poprosiłem moich piłkarzy, żeby grali z wiarą w siebie i wzięli odpowiedzialność za to, co robią. Nie stało się to. To dla mnie trudne okoliczności i ogromne zaskoczenie. Zespół musi ponosić odpowiedzialność i przepraszać fanów za takie zawody - powiedział w rozmowie pomeczowej ze Sky Sports. Jak donosi "The Times" Holender szybko wyciągnął konsekwencje ze słabego występu swoich zawodników. Trener anulował im zaplanowany na niedzielę dzień wolny i zorganizował im dodatkowy trening w ośrodku treningowym klubu.

Piłkarze Manchesteru szansę za pierwsze zwycięstwo w sezonie będą mieli 22 sierpnia. W meczu 3. kolejki zawodnicy ten Haga zmierzą się u siebie z Liverpoolem.

"Ta drużyna to żywy trup", "Pośmiewisko". Manchester United budzi politowanie