Neymar polubił wpis kibica. A w nim krytyka trenera PSG. "W żadnym klubie"

Kylian Mbappe zebrał sporo krytyki po swoim zachowaniu podczas meczu drugiej kolejki Ligue 1. W sobotę jego PSG pokonało 5:2 Montpellier i Mbappe nawet strzelił gola w tym meczu, ale przez większość pierwszej połowy był sfrustrowany.

Neymar wkurzony? Wymowne zachowanie na Twitterze

Szczególny żal kibice mieli do niego wtedy, kiedy była dobra okazja na powiększenie przewagi. Pomocnik PSG Vitinha wyprowadził piłkę i miał możliwość podania do Mbappe z lewej strony lub Lionela Messiego z prawej. Zdecydował się jednak zagrać do Messiego, co spowodowało, że Mbappe uniósł ręce i zwolnił tempo. Po prostu zatrzymał się obrażony. Ostatecznie to Achraf Hakimi oddał strzał, ale nie udało mu się zdobyć gola. Po drugiej stronie wręcz brakowało Mbappe, ale ten został z tyłu.

Wcześniej Francuz miał okazję na trafienie z rzutu karnego, ale zmarnował okazję. W drugiej połowie, kiedy sędzia podyktował karnego paryżanom, na jedenastym metrze stanął Neymar. Brazylijczyk swoją okazję wykorzystał. Po meczu do obu sytuacji odnieśli się internauci. Jedne z nich uznał, że przyznawanie prawa do strzelania goli w pierwszej kolejności dla Mbappe to niesprawiedliwość.

"To już oficjalne, Mbappe jest wykonawcą karnych w PSG. Ewidentnie jest to sprawa kontraktowa, bo w żadnym klubie na świecie, który miałby Neymara, nie byłby on drugim wykonawcą karnych, w żadnym!!! Wygląda na to, że z powodu kontraktu Mbappe jest właścicielem PSG!!!" - napisał ewidentny fan brazylijskiego napastnika.

A najciekawsze w tym wszystkim to, że Neymar polubił ten wpis na Twitterze. To wymowny gest, który pokazuje, że piłkarz zgadza się ze zdaniem kibica i sam może być tym faktem zdenerwowany.

PSG objęło prowadzenie po golu samobójczym Falaye Sacko, a następnie odnaleźli swój rytm i poszli za ciosem. Otrzymali kolejną okazję z karnego, a tym razem wykorzystał to Neymar, który po przerwie trafił raz jeszcze. Zmiana stron pomogła nawet Mbappe, który strzelił w 69. minucie. Gola ustalającego wynik na 5:2 strzelił z kolei Renato Sanches w 87. minucie.