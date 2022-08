Lewandowski dostał nauczkę. To nie Bundesliga. "Musiał prosić"

"Wszystko co pokazał Lewandowski to było za mało" - pisze hiszpańska "Marca" po pierwszym ligowym meczu FC Barcelony w nowym sezonie. Chociaż pod adresem Polaka nie padło wiele słów krytyki, to jednak dziennikarze wskazali kilka mankamentów w jego grze.

3 Fot. Joan Monfort / AP Otwórz galerię Na Gazeta.pl