Tak się strzela w III lidze. Komentator w krzyk. "Co zrobił Radek Sylwestrzak?" [WIDEO]

Nie od dziś wiadomo, że niższe polskie ligi są kopalnią pięknych bramek. Tym razem pięknym trafienie może pochwalić się Radosław Sylwestrzak z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Piękny gol w meczu III ligi. Zawodnik KSZO uderzył z połowy boiska

W końcówce meczu obrońca minął dryblingiem jednego z rywali, a następnie zdecydował się na uderzenie niemal z linii środkowej. Nieoczywista decyzja została nagrodzona. Piłka po jego strzale wpadła pod poprzeczkę. "Co właśnie zrobił Radek Sylwestrzak? Stadiony świata!" - krzyczał komentator. Piłkarza po efektownym golu wyściskali koledzy z boiska i jeden z członków sztabu szkoleniowego. Nie mógł się wydostać z objęć kolegów gratulujących mu pięknego trafienia.

Jest to pierwsze trafienie piłkarza, ale z pewnością kandyduje do bramki sezonu. A jeżeli nie, to na pewno do bramki kolejki. 29-latek w ostatnich latach występował w Widzewie Łódź oraz Stali Rzeszów na poziomie II ligi.

KSZO ostatecznie wygrało 3:1. Po bramce Sylwestrzaka w 88. minucie goście złapali kontakt, ale było już za późno by gonić wyniki. Drużyna po 2. kolejce zajmuje 7 lokatę w tabeli III ligi. Na inaugurację przegrali z KS Wieczystą Kraków 0:2.