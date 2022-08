Młody kibic Barcelony wtargnął na boisko. Reakcja Lewandowskiego bezcenna

Sobotnie spotkanie 1. kolejki La Ligi było dla Roberta Lewandowskiego wyjątkowym momentem. Polak rozegrał pierwszy mecz w barwach FC Barcelony w hiszpańskiej ekstraklasie. Zgromadzeni na Camp Nou kibice nie doczekali się goli i mecz zakończył się bezbramkowym remisem.

Lewandowski zgodził się na selfie z młodym kibicem po meczu na Camp Nou

Lewandowski miał okazje w sobotnim spotkaniu. Kapitan reprezentacji Polski w 12. minucie trafił nawet do bramki rywali, jednak był na spalonym i trafienie nie zostało uznane. Napastnik miał jeszcze kilka okazji na strzelenie gola i zaliczenie asysty. Najlepszą szansę zmarnował w 82. minucie. Były zawodnik Bayernu Monachium oddał mocny strzał, ale ten wylądował tuż obok bramki. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, co z pewnością nie jest zadowalającym wynikiem dla Xaviego i jego zawodników.

Dembele i Raphinha grali pod siebie. Lewandowski się przekonał, że łatwo nie będzie

Choć Lewandowski nie podbił Camp Nou w pierwszym meczu La Liga, podbił serca kibiców. Po meczu na murawę wbiegł młody kibic Barcelony, który poprosił Polaka o zdjęcie. Od razu w kierunku chłopca ruszyła ochrona, aby wyprowadzić go z boiska. - Teraz tego nie widać, ale tutaj kibic wbiegł z koszulką w kierunku Roberta Lewandowskiego i został szybko spacyfikowany przez ochronę - tak sytuację opisywał komentator Canal+ Tomasz Ćwiąkała. Napastnikowi, a także graczom Rayo Vallecano, udało się jednak przekonać ochronę, aby zostawili kibica. Lewandowski zrobił sobie z nim zdjęcie, co z pewnością na długo zostanie w pamięci chłopca. - Kapitalne zachowanie! Bardzo miły gest na koniec - dodał komentujący to spotkanie Ćwiąkała.

