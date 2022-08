Musiała wkupić się do drużyny. Dała czadu. "Zrobić to przed Niemkami, wow" [WIDEO]

Angielki zostały mistrzyniami Europy, wygrywając 2:1 z Niemkami po dogrywce. To był pierwszy triumf brytyjskiej drużyny w europejskim czempionacie - do tej pory Angielki sięgały po srebrne medale w 1984 i 2009 roku oraz zdobywały brązowe medale w 1995 i 2017 roku. Jedną z bohaterek tego turnieju została Georgia Stanway, która zdobyła decydującą bramkę w meczu ćwierćfinałowym przeciwko Hiszpanii (2:1).

Georgia Stanway śpiewa odważną piosenkę. "Mogłam wykonać tylko jeden utwór"

Od 2015 roku Brytyjka występowała w barwach Manchesteru City. W trakcie siedmioletniej przygody strzeliła ponad 50 bramek. Jednak w lipcu 2022 roku Stanway postanowiła zmienić otoczenie i przeniosła się do Bayernu Monachium.

Kilka dni temu 23-latka dołączyła do niemieckiej drużyny. Na początku współpracy Brytyjka musiała dopełnić wszelkich formalności i zgodnie z tradycją zaśpiewać wybraną przez siebie piosenkę przed wszystkimi koleżankami. Napastniczka wyszła na środek sali i zaintonowała utwór Neila Diamonda "Sweet Caroline". To piosenka, która nierozłącznie kojarzy się z triumfami angielskich sportowców.

Wiele osób uznało, że był to bardzo śmiały i odważny gest ze strony piłkarki. Tym bardziej, że w jej drużynie jest kilka zawodniczek, które do tej pory nie mogą pogodzić się z porażką w finale mistrzostw Europy. Mowa przede wszystkim o Klari Buhl, Lei Schuller i Linie Magull. Jednak występ Stanway spotkał się z uznaniem ze strony koleżanek. Na nagraniu widać, że Niemki nie czują się urażone i klaszczą w rytm melodii. Po występie 23-latka została nagrodzona przez drużynę gromkimi brawami.

Nagranie z wydarzenia opublikowano na oficjalnym profilu FC Bayern Frauen na Twitterze. Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. O wpis pokusiła się także Brytyjka. "Mogłam wykonać tylko jedną piosenkę" - podkreśliła Stanway.

Na temat wyboru piosenki wypowiedzieli się także internauci. "To było bardzo odważne posunięcie z twojej strony, śpij teraz lepiej z jednym okiem otwartym", "Zrobić to przed Niemkami, wooow", "Co za legenda", "Ona jest bohaterką", "Kocham tę dziewczynę nad życie" - to tylko kilka komentarzy.

Georgia Stanway to jedna z najbardziej utalentowanych i utytułowanych zawodniczek w historii Anglii. Wraz z Manchesterem City sięgnęła po tytuł SuperLigi Kobiet, trzy Puchary Anglii oraz trzy Puchary ligi angielskiej.

Z kolei w drużynie narodowej 23-latka rozegrała 40 spotkań, w których zdobyła 11 bramek. Jednak ten najważniejszy gol padł we wspomnianym meczu z Hiszpanią w ramach ME.