Mbappe wskazuje TOP3 Złotej Piłki. I dodaje: Wielkie kłamstwo

17 października poznamy tegorocznego zwycięzcę Złotej Piłki. Redakcja "France Football" opublikowała listę 30 zawodników nominowanych do tej nagrody, a wśród wyróżnionych nazwisk znajduje się Robert Lewandowski. W tym roku Złota Piłka zostanie przyznana na nowych zasadach, ponieważ zwycięzca otrzyma nagrodę za zakończony sezon, a nie za cały rok kalendarzowy. Głównym faworytem do Złotej Piłki w 2022 roku jest Karim Benzema, który wygrał mistrzostwo Hiszpanii i Ligę Mistrzów z Realem Madryt, a poza tym strzelił 44 gole i miał 15 asyst w 46 meczach.

Mbappe wskazuje swoje TOP3 Złotej Piłki. Umieścił tam siebie, a nie Lewandowskiego

Kylian Mbappe rozmawiał z "France Football" po rozpoczęciu nowego sezonu Ligue 1. Napastnik Paris Saint-Germain postanowił podzielić się swoją czołową trójką, która powalczy o Złotą Piłkę. Mbappe postanowił nie uwzględniać w niej Roberta Lewandowskiego. - Mój typ to Karim Benzema, ja i Sadio Mane. Karim jest oczywistym faworytem, rozegrał sezon życia i wygrał Ligę Mistrzów. Gdybym nie wygrał i był na jego miejscu, to zapomniałbym o tej nagrodzie na zawsze. Real Madryt to maszyna do Złotych Piłek, ale to nie kluby dają nagrody - powiedział.

Mbappe mówi o hipokryzji ws. Złotej Piłki. "Kibice odebraliby to jako arogancję"

Francuski napastnik postanowił odnieść się do samego plebiscytu i stwierdził, że w tej kwestii jest totalna hipokryzja. - Wszyscy kibice piłki nożnej myślą o tej nagrodzie, ale my nie mamy prawa mówić o tym publicznie. To wielkie kłamstwo, pewnie dlatego, że ludzie nie są gotowi usłyszeć od piłkarza, że ma realną szansę na Złotą Piłkę. Pewnie odebraliby to jako arogancję czy jakąś pretensję - przyznał Mbappe.

Kylian Mbappe ma nadzieję, że to on wkrótce zdobędzie Złotą Piłkę. - Złota Piłka to bilet do wielkiego świata. Wcześniej byłem tam ciekawostką, a miejsce w czołowej dziesiątce było pewną nagrodą. Teraz chcę więcej, jestem dużo bardziej wiarygodnym i poważniejszym kandydatem do wygrania Złotej Piłki - skwitował.