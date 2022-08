Są pierwsze nominacje "France Football". Złota Piłka na horyzoncie

W tym roku Złota Piłka po raz pierwszy zostanie przyznana na nowych zasadach. Najważniejszą zmianą jest wcześniejszy termin gali i przyznanie nagrody jedynie za zakończony sezon, a nie cały rok kalendarzowy, jak to miało miejsce wcześniej.

Tegoroczna gala odbędzie się w poniedziałek 17 października. Faworytem do zdobycia Złotej Piłki jest Francuz - Karim Benzema - który był liderem Realu Madryt. Doświadczony napastnik w 46 występach strzelił 44 gole i miał 15 asyst, zdobywając nie tylko mistrzostwo Hiszpanii, ale też Ligę Mistrzów.

Bez cienia wątpliwości 34-latek znajdzie się na krótkiej liście nominowanych piłkarzy do zdobycia nagrody. Lista zostanie ogłoszona w piątek na imprezie zorganizowanej przez francuski dziennik "L'Equipe". Piłkarze oraz piłkarki nominowani do Złotej Piłki będą ogłaszani między 18:30 a 21:00.

Faworytką wśród pań jest Beth Mead, która była liderką reprezentacji Anglii na zakończonych niedawno mistrzostwach Europy. Napastniczka była najlepszą strzelczynią turnieju, a jej drużyna sięgnęła po tytuł przed własną publicznością.

W piątek nominacje do Złotej Piłki

Jednocześnie znamy już nominacje do nagrody dla najlepszego bramkarza roku (nagroda im. Lwa Jaszyna) oraz dla najlepszego zawodnika do lat 21. Do tej pierwszej nominowani zostali: Thibaut Courtois (Real Madryt), Edouard Mendy (Chelsea), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (AC Milan), Alisson (Liverpool) oraz Manuel Neuer (Bayern Monachium).

Szansę na zdobycie nagrody na najlepszego młodzieżowca roku mieć będą: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Pedri (FC Barcelona), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), Ryan Gravenberch (Bayern Monachium), Bukayo Saka (Arsenal) oraz Eduardo Camavinga (Real Madryt).

Przed rokiem Złotą Piłkę zdobył Lionel Messi, który wyprzedził Lewandowskiego oraz Jorginho. Najlepszą piłkarką wybrano Alexię Putellas z FC Barcelony, nagrodę dla młodzieżowca odebrał Pedri, a dla bramkarza Gianluigi Donnarumma.