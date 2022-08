"Dokonaliśmy niemożliwego". Turcja skompromitowana w LKE przez słabeusza

"To wielki szok dla Konyasporu. Nie tak miało wyglądać pożegnanie z europejskimi pucharami" - tak krzykliwy tytuł dał portal Milliyet.com.tr, który odniósł się do sensacyjnego odpadnięcia tureckiej drużyny z eliminacji Ligi Konferencji Europy. Po remisie 1:1 w pierwszym meczu, w czwartek Konyaspor przegrał z Vaduz z Liechtensteinu 2:4.

Dla tego klubu to największy sukces w historii występów w europejskich pucharach. Vaduz nigdy wcześniej nie grało bowiem w fazie play-off kwalifikacji. To też dopiero trzeci sezon, w którym ten zespół wygrał dwa dwumecze w jednych rozgrywkach. Poprzednim razem działo się to w sezonach 2015/16 oraz 2019/20.

W żadnym z przypadków Vaduz nie awansowało to fazy grupowej. W tym sezonie klub z Liechtensteinu eliminował już słoweński Koper (1:0, 1:1 p.d.) i właśnie turecki Konyaspor. W fazie play-off Vaduz zagra z pogromcą Lechii Gdańsk - Rapidem Wiedeń.

Vaduz sprawiło wielką sensację

- Przepraszam kibiców i wszystkich, którzy w nas wierzyli. Przegraliśmy 2:4 i to wynik nie do zaakceptowania. Nie możemy tak grać i przegrywać - powiedział po meczu trener Konyasporu - Ilhan Palut.

I dodał: - Teraz rzucę truizmem, ale taka jest prawda: zrobimy wszystko, żeby o tym zapomnieć i jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę. Tego, co się wydarzyło, już nie zmienimy i nie wyjaśnimy w trzech zdaniach. Musimy jednak sobie pomagać i jak najszybciej wygrać kilka meczów.

- Nie ma dla nas żadnej wymówki. Graliśmy bardziej bezpośrednio niż zwykle, szukaliśmy okazji do strzelenia gola, ale rywale potrafili cierpieć. Vaduz walczyło o swoje i pokonali nas. Strzelili nam cztery gole i na razie nie mogę tego zrozumieć.

"Trener Palut i jego zespół dokonali niemożliwego. Odpadli w europejskich pucharach po dwumeczu z zespołem, który nawet nie gra w swojej lidze. Odpadli po rywalizacji z drużyną, która gra w drugiej lidze szwajcarskiej" - podsumował portal Yenicaggazetesi.com.tr.

W znacznie lepszym nastroju były media z Liechtensteinu. "Vaduz sprawiło wielką sensację i pierwszy raz w historii awansowało do fazy play-off Ligi Konferencji Europy. Nikt nie mógł się spodziewać takiego wyniku" - napisał portal Vaterland.li.

"To sensacja, jaką trudno było przewidzieć. Vaduz zostało nagrodzone za odważną, mądrą grę pełną poświęcenia i pierwszy raz w historii zagra w fazie play-off eliminacji LKE" - dodało Radio.li.