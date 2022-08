Xavi chce wychowanka Barcelony. W wieku 16 lat odszedł do Arsenalu

FC Barcelona, po tym jak nie udało jej się zakontraktować Cesara Azpilicuety, ponieważ Hiszpan postanowił przedłużyć kontrakt z Chelsea, szuka nowej opcji na rynku transferowym. Dla Xaviego sprawą priorytetową jest sprowadzenie dwóch piłkarzy do odbudowującej się "Dumy Katalonii". Mowa o lewym obrońcy Marcosie Alonso oraz jak informuje "Mundo Deportivo" w kręgu zainteresowań Barcelony znalazł się także Hector Bellerin, który świetnie odnalazłby się na prawej stronie defensywy.

Obecny piłkarz Arsenalu poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Realu Betis. W barwach hiszpańskiego zespołu wyglądał bardzo dobrze, stąd Manuel Pellegrini widziałby go ponownie w swojej drużynie. Ekipa z Andaluzji ma jednak duże problemy finansowe i nie może pozwolić sobie na sprowadzenie Hiszpana. Największą przeszkodą są trudności w zarejestrowaniu nowych piłkarzy do La Liga. Mimo chęci ze strony samego piłkarza do ponownego zagrania w Betisie mogą jednak pojawić się u niego obawy oto, czy zostanie zgłoszony do rozgrywek.

Barcelona widząc problemy, jakie ma zespół Manuela Pellegriniego może spróbować przekonać do siebie swojego wychowanka, który opuścił La Masię w wieku 16 lat, aby spróbować swoich sił w Arsenalu. Według "Mundo Deportivo" skoro Bellerin był gotów poczekać na Betis, mógłby również być skłonny do powrotu po 11 latach do Katalonii, w której mógłby liczyć na grę w Lidze Mistrzów, czy powalczenie o wygranie mistrzostwa Hiszpanii.

FC Barcelona podobnie jak Real Betis ma problemy z zarejestrowaniem nowych piłkarzy. Xavi jednak liczy na to, że uda się zachować fair play i sprowadzić zawodników niezbędnych do walki o najwyższe cele.

