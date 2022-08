Dawid Kownacki reaguje na atak kibica. "Chyba coś ci się poj***ło"

Lech Poznań wygrał 4:1 z Vikingurem Reykjavik i awansował do IV rundy el. Ligi Konferencji Europy. Jedną z bramek dla mistrzów Polski zdobył wychowanek Lecha, Filip Marchwiński. Pewien kibic postanowił obrazić 20-latka, a w jego obronie stanął Dawid Kownacki. - Rozpędź się i wiesz co zrób. To myślenie, że jesteście bezkarni, Was totalnie zgorszyło - napisał na Instagramie.

