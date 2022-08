Słowackie media po awansie Rakowa. "Spartak nie wykorzystał wielkiej szansy"

- Gratuluję Rakowowi awansu. Wiedzieliśmy, że w rewanżu nie będziemy mieli wielu okazji do strzelenia gola, więc chcieliśmy być jak najbardziej skuteczni. To się jednak nie udało, bo i w pierwszej, i w drugiej połowie zmarnowaliśmy dobre okazje. Kto wie, jak potoczyłoby się to spotkanie, gdybyśmy objęli prowadzenie 1:0 - po rewanżu w III rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy powiedział trener Spartaka Trnawa, Michal Gasparik.

I dodał: - Jeśli nie jesteś skuteczny w rywalizacji z takim przeciwnikiem, nie możesz myśleć o awansie. My przegraliśmy go przed tygodniem, w pierwszym meczu. Muszę jednak przyznać, że Raków zaprezentował się lepiej jako zespół i pod względem umiejętności zawodników.

- Jak najdłużej chcieliśmy utrzymać wynik 0:0 i to nam się udało. Chcieliśmy jako pierwsi strzelić gola i nałożyć presję na Raków, ale tu już rozczarowaliśmy. Nie byliśmy skuteczni. Gdyby było inaczej, mielibyśmy szansę powalczyć o awans - stwierdził zaś obrońca Spartaka, Matej Curma.

Słowackie media o porażce Spartaka z Rakowem

Właśnie głównie o nieskuteczności w rewanżu piszą po meczu słowackie media. "Spartak zagrał dobry mecz i do 68. minuty mógł mieć jeszcze nadzieje na awans. Drużynie Gasparika zabrakło jednak skuteczności, czego nie można powiedzieć o Rakowie. Gospodarze wykorzystali pierwszą okazję do zdobycia bramki, wygrali i zasłużenie awansowali" - czytamy na portalu Dennikn.sk.

"Szkoda, że dwóch szans na zdobycie bramki nie wykorzystał Miłan Ristowski. Gdyby choć jedna z nich zakończyła się golem, szanse Spartaka stałyby się zdecydowanie większe" - napisali dziennikarze portalu Futbal.pravda.sk.

"Po porażce 0:2 w pierwszym meczu sytuacja Spartaka była trudna, ale zespół Gasparika wierzył w awans. Drużyna zagrała ofensywnie, ale to nie wystarczyło, bo stworzonych szans nie potrafiła zamienić na gole" - czytamy na portalu Parlamentnelisty.sk.

"Spartak nie wykorzystał wielkiej szansy i nie dał rady zrewanżować się Rakowowi. Zespół Gasparika przegrał 0:1, mimo że wcześniej dwie znakomite okazje miał Ristowski" - to portal Sportnet.sme.sk.

Rywalem Rakowa w IV rundzie eliminacji LKE będzie Slavia Praga.