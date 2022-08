Szkoci upokorzeni w LKE. Najwyższa porażka w historii. "To było żenujące"

Eliminacje europejskich pucharów zmierzają w decydującą fazę. W ostatniej rundzie el. Ligi Konferencji Europy zagrają dwa polskie zespoły - Lech Poznań oraz Raków Częstochowa, które zagrają odpowiednio z Dudelange oraz Slavią Praga. W eliminacjach nie brakuje sensacyjnych rozstrzygnięć czy historycznych wyników, czego przykładem jest ostatni mecz pomiędzy AZ Alkmaar a Dundee United. Po pierwszym spotkaniu bliżej awansu byli Szkoci, którzy wygrali 1:0.

Katastrofa Dundee United. Najwyższa porażka szkockiej drużyny w europejskich pucharach

Pierwsze 20 minut rewanżowego meczu III rundy el. Ligi Konferencji Europy wyglądały bardzo przyzwoicie ze strony Dundee United, które starało się konstruować akcje przez środek pola. Później gra Szkotów się całkowicie posypała, a grę prowadziła wyłącznie drużyna z Holandii. Pierwszy gol padł w 21. minucie za sprawą Vangelisa Pavlidisa, a po pierwszej połowie AZ prowadziło aż 5:0. Holendrzy zdobyli szóstą bramkę tuż po rozpoczęciu drugiej połowy i ostatecznie potem wygrali cały mecz 7:0.

- Trudno to jakkolwiek opisać. Daliśmy im strzelić zbyt wiele goli. Ludzie zapłacili duże pieniądze, żeby przyjechać i obejrzeć mecz, a kończy się to w taki sposób. To było żenujące - mówił Ryan Edwards, kapitan Dundee United. Trener Jack Ross postanowił przeprosić kibiców za tak dotkliwą porażkę - na wyjeździe wspierało ich około 1300 osób. - Powinniśmy być lepsi w tym meczu, ale musimy wykorzystać ten wynik, by się poprawić. Zasługujemy na każdą krytykę, to dla nas ciężka i obolała noc. Wyglądaliśmy nieźle przez 20 minut - stwierdził.

Tak dotkliwa porażka Dundee United przechodzi do historii szkockiego futbolu. Jak dotąd nikt nie zanotował tak spektakularnej porażki w historii występów w europejskich pucharach. AZ Alkmaar powalczy o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy z portugalskim Gil Vicente, który w III rundzie wyeliminował łotewską Rigę FC (1:1 i 4:0).