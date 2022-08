FIFA zadecydowała. Nowa data mistrzostw świata w Katarze. Oficjalnie

Niedawno "The Athletic" podawał, że FIFA chce przesunąć start mundialu o jeden dzień. Organizator zamierzał podjąć taką decyzję po to, żeby w meczu inauguracyjnym wystąpiła reprezentacja gospodarzy. Początkowo w spotkaniu otwarcia 21 listopada miały zmierzyć się ze sobą drużyny Holandii i Senegalu. Katarczycy mieli rozegrać swoje pierwsze starcie z Ekwadorem tego samego dnia o godzinie 17:00.

Oficjalnie: FIFA zmieniła datę rozpoczęcia mundialu w Katarze

W czwartek doniesienia mediów okazały się prawdą. FIFA oficjalnie przesunęła rozpoczęcie mistrzostw świata o jeden dzień. Według nowego planu mundial rozpocznie się 20 listopada i wówczas rozegrany zostanie tylko jeden mecz – właśnie Kataru z Ekwadorem. Pierwszy gwizdek sędziego ma rozbrzmieć o 19:00. Niespodziewanie późna zmiana została zatwierdzona przez komisję FIFA, w skład której wchodzi jej prezes Gianni Infantino oraz prezesi sześciu kontynentalnych organów piłkarskich, w tym południowoamerykańska organizacja CONMEBOL, której członkiem jest Ekwador.

Decyzja FIFY została bardzo źle odebrana przez środowisko piłkarskie. "Mało mieli czasu, żeby to przygotować i ogarnąć? Od 2010 wiadomo, że Katar zorganizuje mundial, od 2015 wiadomo, że przesunięto turniej na zimę. Ale nie, trzy miesiące przed pierwszym gwizdkiem zmieniają sobie datę rozpoczęcia turnieju. Plus coś mi mówi, że gdyby to nie Ekwador, ale Anglia, USA czy Niemcy były rywalem Kataru, to równie lekką ręką nie przesunięto by terminu" - napisał na Twitterze Piotr Żelazny, wydawca magazynu "Kopalnia".

Reprezentacja Polski na mundialu trafiła do grupy C. W niej zmierzy się z Meksykiem, Arabią Saudyjską i Argentyną.

