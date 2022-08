Burza po awansie Lecha. "Pół euro premii nie mają prawa dostać"

Lech Poznań do czwartkowego meczu z Vikingurem Rejkiawik podchodził z jasnym celem. Po wyjazdowej porażce 0:1 dla zawodników Johna van den Broma liczyło się tylko zwycięstwo. Mistrzowie Polski w meczu w Poznaniu zaprezentowali się znacznie lepiej, wygrywając 4:1 i awansując do 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Tam ich rywalem będzie luksemburskie Dudelange.

Lech po pierwszej połowie był bardzo blisko awansu pierwszej połowie meczu w Poznaniu. Najpierw do siatki rywalki w 32. minucie trafił Mikael Ishak. Minutę przed końcem pierwszej części wynik po znakomitej asyście Joela Pereiry podwyższył Kristoffer Velde. Tym samym do przerwy mistrzowie Polski prowadzili w meczu 2:0. Po powrocie na boisko żadna z drużyn nie potrafiła zbudować skutecznej akcji.

Choć kibice już świętowali awans drużyny do kolejnej fazy rozgrywek, Islandczycy w doliczonym czasie przedłużyli swoje nadzieje, bowiem bramkę zdobył Danijel Djuric, który doprowadził do dogrywki. Gospodarze nie kazali długo czekać na pierwszą bramkę w dogrywce, a w 96. minucie do bramki rywali trafił Filip Marchwiński. Na minutę przed końcem regulaminowego czasu wynik ustalił Afonso Sousa, który chwilę wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego. Lech zakończył spotkanie wynikiem 4:1, wygrywając 4:2 dwumecz z Vikingurem.

Choć mistrzowie Polski wywalczyli awans, nie obyło się bez gorzkich słów krytyki. - Siermiężne to było. Nijakie, czasami żenujące. Awans jest. I tylko za to gratulacje, Lech Poznań. Pracy do wykonania cała masa. Nawet więcej. P.S. Ishak, Skóraś, Murawski, czasami Karlstrom. Gdzie inni? - grzmiał na Twitterze komentator Rafał Wolski.

Pierwsze negatywne komentarze pojawiały się już w trakcie spotkania. - No tak spieprzyć mecz to też trzeba umieć. Słowa uznania - pisał dziennikarz Sport.pl Konrad Ferszter. Także Sebastian Staszewski z Interii wypowiadał się w podobnym tonie. - Awansują czy nie, pół euro premii za ten mecz nie mają prawa dostać piłkarze Lecha Poznań - stwierdził w trakcie spotkania.

Kolegom po fachu wtórował Sebastian Chabiniak z Eleven Sports. - Człowiek napisze kilka słów prawdy po 4:1, to się zaraz rzucą, że dziennikarze to w ogóle źle życzą Lechowi. Ale myślę, że w Lechu doskonale widzą, jak mizernie to wygląda. Cała nadzieja w słabości rywali - skomentował dziennikarz.

Dawid Dobrasz z portalu Meczyki.pl nazwał wprost czwartkowy mecz "absurdalnym". - No to Sousa tym karnym podsumował to spotkanie. Co za absurdalny mecz Lecha. Cały początek sezonu "Kolejorza" w 120 minut - podsumował. O krok dalej poszedł Michał Zachodny. - Nie mam na to nawet gifów. Ten mecz powinien mieć swoją stronę na Wikipedii. Albo nonsensopedii - napisał dziennikarz Viaplay Sport.

W 4. rundzie eliminacji LKE Lech zmierzy się z Dudelange. Luksemburski zespół przegrał 2:5 dwumecz w 3. rundzie eliminacji Ligi Europy z Malmo FF i zaliczył spadek do rozgrywek niższej rangi. Teraz powalczy z mistrzem Polski o awans do fazy grupowej LKE.