Raków zrobił swoje i dał powody do dumy. Wjechał do czwartej rundy

W 68. minucie piłkę na połowie Spartaka Trnawa znakomicie przyjął Vladislavs Gutkovskis, który podał na prawą stronę do Iviego Lopeza. Hiszpan zagrał w pole karne do Władysława Koczerhina, a ten uderzeniem między nogami bramkarza zdobył bramkę dla Rakowa.

Bramkę, na którą wicemistrzowie Polski zapracowali w kilka minut. Do tego momentu gra zespołu Marka Papszuna nie wyglądała jednak dobrze. Dopiero po 60. minucie Raków rozkręcił się i zaczął stwarzać zagrożenie pod bramką Dominika Takaca.

Chociaż tuż przed golem Koczerhina nieźle uderzali Ivi oraz Patryk Kun, to do tamtego momentu to goście byli bliżej zdobycia bramki. W 54. minucie podanie z prawej strony otrzymał Miłan Ristowski, ale chociaż ten dobrze przyjął piłkę, to uderzył zdecydowanie za mocno, nad bramką, będąc w sytuacji sam na sam z Kacprem Trelowskim.

Raków pokonał Spartaka i awansował

Ten sam piłkarz mógł też zdobyć bramkę w 29. minucie. Mógł, ale za wolno decydował się na strzał i mimo że był w dobrej pozycji, to nie zaskoczył Trelowskiego. Gra Rakowa długo nie zachwycała. Wicemistrzowie Polski tracili dużo piłek, byli niedokładni, momentami wyglądali tak, jakby grali ze sobą po raz pierwszy.

Mimo to drużyna Papszuna pewnie dowiozła dobry wynik z pierwszego meczu. Przed tygodniem Raków wygrał na wyjeździe 2:0 po dwóch golach Iviego. W dwumeczu częstochowianie triumfowali 3:0 i awansowali do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy.

Raków dał kibicom powody do dumy. W tegorocznych eliminacjach do LKE rozegrał cztery spotkania. Wygrał wszystkie, notując blians bramkowy 9:0.

Rywalem Rakowa będzie albo Slavia Praga, albo Panathinaikos. Bliżej tego są Czesi, którzy przed tygodniem wygrali u siebie 2:0.