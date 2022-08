Lech Poznań gra mecz o wszystko. Znamy składy

Nastroje po pierwszym spotkaniu 3. rundy eliminacji LKE w Lechu Poznań nie są najlepsze. Mistrzowie Polski przegrali na wyjeździe 0:1 z Vikingurem Reykjavik. Piłkarze Johna van den Broma zaprezentowali bardzo słaby poziom i teraz na własnym boisku postarają się odwrócić losy rywalizacji.

Jednym z atutów Lecha miał być fakt rozgrywania meczu na własnym stadionie. Władze klubu ustaliły jednak tak wysoką cenę biletów na to spotkanie, że trybuny mogą świecić pustkami. Na dzień przed meczem sprzedanych było zaledwie 9000 biletów włącznie z karnetowiczami. Mogą to wykorzystać piłkarze Vikingura, tak jak zrobili to w pierwszym meczu. Wiedzą, że przyjeżdżają do dużo większego klubu, więc nie mają nic do stracenia. Mistrzowie Polski postarają się mimo wszystko pokazać z jak najlepszej strony. Na spotkanie w Poznaniu trener John van den Brom postawił na poniższe zestawienie.

Wyjściowy skład Lecha będzie bardzo podobny do "jedenastki" z meczu w Rajkiaviku. W bramce ponownie stanie Filip Bednarek. Linię obrony stworzą Pedro Rebocho i Joel Perreira, obok których tym razem zaprezentują się Alan Czerwiński i Antonio Milić. W środku pola ponownie wystąpią Radosław Murawski i Jesper Karlstrom, a na skrzydłach zagrają Michał Skóraś oraz Kristoffer Velde. Van den Brom postawił również na sprawdzony ofensywny duet. W ataku wystąpi Mikael Ishak, za którego plecami zobaczymy Joao Amarala.

Skład Lecha Poznań na mecz z Vikingurem Rejkiawik:

Bednarek - Rebocho, Milić, Czerwiński, Perreira, Murawski, Karlstorm, Skóraś, Valde, Amaral, Ishak

Mecz Lecha Poznań z Vikingurem Reykjavik odbędzie się w czwartek 11 sierpnia o godzinie 20:30. Transmisję będzie można obejrzeć w TVP 2, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja na żywo odbędzie się natomiast w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.