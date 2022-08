PSG grozi niechcianym piłkarzom. Nowy pomysł. Piąta liga

PSG rozpoczęło w sobotę 6 sierpnia walkę o obronę tytułu mistrzów Francji. Zespół Christopha Galtiera zanotował mocne otwarcie, pokonując na wyjeździe Clermont Foot 5:0. Dwukrotnie na listę strzelców wpisał się Lionel Messi, a debiut w tym meczu w rozgrywkach Ligue 1 zanotował Mateusz Wieteska.

Choć na boisku drużyna zaprezentowała się bardzo dobrze, klub w dalszym ciągu ma problemy z "niechcianymi" zawodnikami. Od momentu przejęcia drużyny przez Christopha Galtiera głośno mówi się o tym, że nowy trener chce wprowadzić w szeregi mistrzów kraju trochę świeżości i zredukować ilość zawodników. Wskazał on nawet nazwiska zawodników, których nie widzi on dalej w PSG. Pierwsze kroki w celu odsunięcia niechcianych ogniw trener podjął przed wylotem na przedsezonowe tournee w Japonii. Do Azji z zespołem nie polecieli Layvin Kurzawa, Julian Draxler, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera i Rafinha.

Galtier mówił wtedy wprost, że Ci zawodnicy powinni sobie szukać nowych klubów. Piłkarzom zależy jednak na pozostaniu w zespole, co rozpoczęło dyskusję na temat ich klubowej przyszłości. Teraz, jak wynika z informacji francuskiego dziennikarza Hadriena Greniera, PSG znalazło wyjście z tej sytuacji. - Zawodnikom, których PSG chce się pozbyć, ale którzy nie opuszczą zespołu do końca okna transferowego, klub da szansę gry w zespole rywalizującym w 5. lidze - czytamy na Twitterze dziennikarza.

Rewolucja dokonywana przez trenera jest widoczna również w innych aspektach. Od momentu dołączenia do klubu, Campos i Galtier wprowadzili mnóstwo nowych zasad, takich jak wymóg spotykania się całej drużyny na śniadaniu przed treningiem, zakaz spóźnień na zajęcia czy odsyłanie do domu piłkarzy, których nie podobają się nowe regulacje.