Skład Rakowa Częstochowa na mecz ze Spartakiem Trnawa. Papszun odkrył karty

Raków Częstochowa w czwartek rozegra drugie spotkanie 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy ze słowacką Trnavą. W pierwszym meczu zawodnicy Marka Papszuna zaprezentowali się bardzo dobrze, wygrywając na wyjeździe 2:0. Tym samym są bardzo blisko awansu do decydującej fazy eliminacji i na własnym terenie powalczą o jego przypieczętowanie.

Liga Konferencji Europy: Znamy skład Rakowa Częstochowa na rewanżowe spotkanie ze Spartakiem Trnava

Raków Częstochowa podejdzie do rewanżowego spotkania ze Spartakiem Trnava z dużymi ubytkami w składzie. Marek Papszun nie może skorzystać z Vladana Kovacevicia, Andrzeja Niewulisa, Tomasa Petraska oraz Marcina Cebuli. Do tej listy po ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze (0:1) dołączył Ben Lederman. Szkoleniowiec wicemistrzów Polski liczy na to, że zespół odpowiednio zareaguje po porażce w Ekstraklasie. - Liczę, że Raków wróci do swojej codziennej formy i rozegra dobry mecz. Spodziewamy się, że Spartak zaatakuje - tłumaczył. Teraz już wszystko jasne, a trener Rakowa odkrył karty.

W wyjściowym składzie Rakowa w bramce ponownie znalazł się Kacper Trelowski. Linię obrony stworzą Stratos Svarnas, Zoran Arsenic i Milan Rundic. W pomocy trener Papszun postawił na Frana Tudora, Waleriana Gwilię, Giannisa Papanikolau i Patryka Kuna. Tercet atakujących stworzą strzelec dwóch bramek w pierwszym meczu Ivi'ego Lopeza oraz Vladyslav Kochergin i Vladislavs Gutkovskis.

Skład Rakowa Częstochowa na rewanżowe spotkanie ze Spartakiem Trnava:

Trelowski - Rundić, Arsenić, Svarnas, Kun, Gwilia, Papanikolaou, Tudor, Ivi, Kochergin, Gutkovskis

Ławka rezerwowych: Dziekoński - Musiolik, Wdowiak, Sorescu, Racovitan, Nowak, Czyż, Sturgeon, Długosz, Piasecki

Spotkanie na stadionie w Częstochowie rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w TVP Sport, na stronie internetowej sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.