"To przez brutalny seks". Ryan Giggs broni się. Wstrząsające szczegóły procesu

Proces byłego zawodnika Manchesteru United i selekcjonera reprezentacji Walii ruszył w poniedziałek. Ryan Giggs oskarżony jest o m.in. o napaść na byłą partnerkę - Kate Greville - i jej siostrę - Emmę. Pierwsze relacje z procesu poruszyły media w całej Europie.

- Wróciliśmy do pokoju hotelowego. Powiedziałam coś do niego, a on się na mnie rzucił. Nie miałam na sobie żadnych ubrań, on wciągnął mnie do salonu, a potem wyrzucił mnie i walizkę na korytarz, zamykając drzwi. Byłam tam naga - mówiła Kate Greville o zdarzeniu z 2017 roku.

I dodała: - Dwa lata później, kiedy weszłam do łóżka, kopnął mnie w plecy tak mocno, że spadłam na podłogę. To było w Boże Narodzenie. Potem mnie złapał i rzucił we mnie torbą z laptopem. 10 minut później zabrał mnie z powrotem do łóżka i chciał uprawiać seks. Pamiętam tylko, że obudziłam się rano i nie pamiętałam, co się wydarzyło. On tylko powiedział, że tak go rozzłościłam, że musiał rzucić czymś w moją głowę.

Prawnicy Giggsa tłumaczą siniaki... ostrym seksem

Prawnicy Ryana Giggsa tłumaczą piłkarza przed sądem w Manchesterze, że siniaki na ciele Greville powstały podczas ostrego seksu. - To były siniaki po brutalnym seksie, który naprawdę im się podobał. Prawda jest taka, że od czasu do czasu macie siniaki po seksie - mówił adwokat Chris Daw, cytowany przez "Markę", choć Greville zaprzecza, jakoby to było przyczyną jej obrażeń.

Prawnicy Giggsa tłumaczyli także, że piłkarz kupił zabawki erotyczne, gdy został o to poproszony przez swoją byłą partnerkę. Ta miała poprosić Giggsa, by stał się "odważniejszy" podczas ich stosunków.

Wielkie problemy legendy Manchesteru United

Giggs po raz pierwszy został zatrzymany 1 listopada 2020 roku, kiedy Greville zgłosiła napaść i uszkodzenie ciała. Był to nie tylko początek jego problemów, ale też początek końca jego pracy z reprezentacją Walii. Giggs oficjalnie zrezygnował z posady w czerwcu tego roku.

Spekulowano, że 48-latek zrobi to szybciej, ale proces, który miał ruszyć w styczniu, opóźnił się z powodu pandemii koronawirusa. W sumie Giggs usłyszał trzy zarzuty, do których się nie przyznaje. Jego adwokat - Chris Daw - przekonuje, że zarzuty są głównie oparte na wyolbrzymieniu i sporym zniekształceniu.

Giggs to legenda Manchesteru United. Jako zawodnik Walijczyk spędził w klubie 27 lat, rozegrał 963 mecze, strzelił 168 goli. Z klubem z Old Trafford zdobył m.in. 13 mistrzostw Anglii, dwie Ligi Mistrzów i cztery krajowe puchary. Po zakończeniu kariery Giggs pracował w klubie w roli asystenta menedżerów, przez chwilę był nawet trenerem tymczasowym, a od 2018 roku prowadził reprezentację Walii.