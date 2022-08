Raków Częstochowa gra o awans do IV rundy LKE. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM]

Raków Częstochowa zapewnił sobie odpowiednią zaliczkę przed rewanżowym meczem w IV rundzie el. Ligi Konferencji Europy. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna wygrał 2:0 ze Spartakiem Trnava po dwóch bramkach Iviego Lopeza, choć ten pierwszy gol nie powinien był zostać uznany. "Wyjazdowa wygrana cieszy, bo pokazuje, że umiejętnie i zdrowo prowadzony polski klub, z ambitnym i konsekwentnym trenerem może błyszczeć nie tylko na krajowym podwórku" - pisze Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Liga Konferencji Europy. Ben Lederman dołączył do listy kontuzjowanych. A Raków praktycznie zna swojego kolejnego rywala

Raków Częstochowa podejdzie do rewanżowego spotkania ze Spartakiem Trnava z dużymi ubytkami w składzie. Marek Papszun nie może skorzystać z Vladana Kovacevicia, Andrzeja Niewulisa, Tomasa Petraska oraz Marcina Cebuli. Do tej listy po ostatnim meczu z Górnikiem Zabrze (0:1) dołączył Ben Lederman. Szkoleniowiec wicemistrzów Polski liczy na to, że zespół odpowiednio zareaguje po porażce w Ekstraklasie. - Liczę, że Raków wróci do swojej codziennej formy i rozegra dobry mecz. Spodziewamy się, że Spartak zaatakuje - tłumaczył.

Raków Częstochowa praktycznie też poznał swojego rywala w decydującej rundzie el. Ligi Konferencji Europy. Prawdopodobnie będzie nim Slavia Praga, która wygrała 3:0 z Panathinaikosem Ateny. Slavia w zeszłym roku walczyła o awans do fazy grupowej Ligi Europy z Legią Warszawa. Mistrzowie Polski wtedy wygrali 2:1 u siebie, natomiast w rewanżu padł remis 2:2.

Liga Konferencji Europy. Gdzie i kiedy oglądać mecz Rakowa Częstochowa?

