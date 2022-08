Prezydent Eintrachtu Frankfurt wściekł się na kibiców. "Mam dość tych bzdur"

W ostatnim czasie kibice Eintrachtu Frankfurt kilkukrotnie dali o sobie znać. UEFA zwróciła uwagę na nich po półfinale Ligi Europy z zeszłego sezonu, gdy niemiecki zespół wygrał z West Hamem. Grupa fanatycznych zwolenników zaatakowała wówczas angielskich fanów, wskutek czego ranna została jedna osoba. Niestety problemy z fanami niemieckiego zespołu pojawiły się także przy okazji finału rozgrywek, którzy wnieśli na trybuny środki pirotechniczne i transparenty, przechytrzając służby porządkowe.

Incydenty z udziałem fanów Eintrachtu Frankfurt

Kolejny incydent miał miejsce przy okazji pierwszej kolejki nowego sezonu Bundesligi i wysokiej porażki 1:6 z Bayernem Monachium. Pierwsza z dwóch niechcianych sytuacji miała miejsce przed pierwszym gwizdkiem. Podczas odśpiewania hymnu Niemiec kibice Eintrachtu gwizdali tak głośno, że był on niemal niesłyszalny. W ten sposób rzekomo chcieli sprzeciwić się wobec zbytniej komercjalizacji ceremonii otwarcia.

W przerwie spotkania doszło do kolejnego przykrego wydarzenia. Jeden z fanów klubu z Frankfurt przedarł się do sektora kibiców Bayernu, chcąc odzyskać skradzioną flagę. Zaczęli gonić go stewardzi, a w tym samym czasie 10 kolejnych kibiców wspięło się przez ogrodzenie, aby utrudnić ochronie złapanie kolegi. Efektem tego była bójka, po której agresywny fani wycofali się na swoją trybunę.

Prezydent Eintrachtu ostrzega kibica

Mając na uwadze te incydenty, przed środowym meczem o Superpuchar Europy z Realem Madryt w dyskusję z jednym z kibiców włączył się prezydent klubu Peter Fischer. - Każę cię stąd wyrzucić. Mam dość tego typu idiotycznych bzdur. Po prostu nigdy więcej nie przychodzisz na stadion, co tu chcesz? - cytuje jego słowa "Bild".

Prezydent wyjaśnił, że klub nie może dopuścić do sytuacji, w której kibice będą powodować kolejne problemy, ponieważ w efekcie Eintracht może grać w Lidze Mistrzów przy pustych trybunach. Dyskutujący z nim kibic nie chciał go słuchać i przerywał mu krzykami.

- Siedziałem wczoraj przy stole prezydenta UEFA, który powiedział bardzo wyraźnie: "Bardzo ci współczuję, przeszedłeś wspaniałą drogę. Ale jeśli coś podobnego znów się wydarzy, to oznacza to mecz bez kibiców we Frankfurcie" - opisał Fischer swoje spotkanie z prezydentem UEFA Aleksandrem Ceferinem.

Mecz o Superpuchar Europy zakończył się zwycięstwem Realu Madryt 2:0. Bramki dla triumfatorów ostatniej edycji Ligi Mistrzów strzelali David Alaba i Karim Benzema.