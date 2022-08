Memphis Depay zgodzi się odejść z FC Barcelony. Stawia jednak warunek

FC Barcelona przeprowadziła wielkie transfery do linii ofensywnej przed rozpoczęciem nowego sezonu. Klub zarządzany przez Joana Laportę zakupił Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium i Raphinhę z Leeds United. Poza tym Barcelona doszła do porozumienia z Ousmanem Dembele ws. nowego kontraktu. To wszystko sprawiło, że Memphis Depay stał się w Katalonii persona non grata. Niewykluczone, że holenderski napastnik odejdzie w trakcie letniego okna transferowego.

Depay zgodzi się odejść z Barcelony, ale pod jednym warunkiem

Klubowi z Katalonii zależy na rozstaniu z holenderskim napastnikiem, dzięki czemu mógłby zainwestować pieniądze na innych piłkarzy, a przy okazji zmniejszyłby listę płac - informował kilka dni temu dziennik "Las Provincias"

Jak donosi na Twitterze włoski dziennikarz, który specjalizuje się w transferowych doniesieniach, Holendrem coraz bardziej interesuje się Juventus. "Juve prowadzi wyścig omawiając dwuletnią umowę z prawnikami Memphisa" - czytamy w tweecie Fabrizio Romano.

Okazuje się jednak, że postawiony poniekąd pod ścianą napastnik, zaczął stawiać warunki. Według Fabrizio, 28 latek przekazał klubowym władzom, że zgodzi się odejść tego lata bez oczekiwania wypłaty od Barcelony wynagrodzenia za przyszły sezon, ale tylko w przypadku otrzymania wysokiego wynagrodzenia w nowym zespole. Szacuje się, że obecnie holenderski piłkarz zarabia w Katalonii około 5 mln euro.

Memphis Depay trafił do Barcelony w lipcu zeszłego roku na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wygasł jego kontrakt z Olympique Lyon. Holenderski napastnik zagrał w 37 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 13 bramek i zanotował dwie asysty.

Depay był najlepszym strzelcem Barcelony ex aequo z Pierre-Emerickiem Aubameyangiem, sprowadzonym na początku 2022 roku. Holender pokazał się też z dobrej strony w sparingach Barcelony, strzelając po golu w meczach z Interem Miami (6:0) i New York Red Bulls (2:0).