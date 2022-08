Gol sezonu już w 2. kolejce? We Francji wyjaśnione. Stadiony świata [WIDEO]

Wraca piłka nożna w wydaniu weekendowym, gdyż wystartowała już większość lig w Europie. Czas zatem na regularną dawkę ładnych trafień. Tym razem rządziła Francja, gdzie Leo Messi popisał się wspaniałą przewrotką w meczu z Clermont Foot, w którym zadebiutował Mateusz Wieteska. Przepięknym trafieniem popisał się także Jeremy Livolant w drugiej kolejce Ligue 2.

Gol sezonu w Ligue 2. Huknął z dystansu, a jego drużyna wygrała

Drużyna EA Guingamp nie miała udanego startu w meczu z Stade Lavallois. Gospodarze objęli prowadzenie już w 5. minucie. To była jedna z pierwszych akcji ofensywnych. Piłkarze EA Guingamp próbowali odrobić stratę jeszcze w pierwszej połowie, ale próby spełzły na niczym. Przełamanie nadeszło w 53. minucie.

Wtedy właśnie akcję lewą stroną przeprowadził Stephen Quemper. Dośrodkował piłkę na wysokość szesnastego metra do Maxime'a Barthelme'a. Ten uderzył ją przy pierwszym kontakcie i półwoleja zdobył bramkę wyrównującą. Ale był to jedynie przedsmak tego, co czekało kibiców zebranych na trybunach Stade Francis Le Basser.

Dwadzieścia minut później EA Guingamp miał rzut wolny z dala od bramki. Jeden z zawodników zagrał piłkę w pole karne, ale niedokładnie. Piłkarze Stade Lavallois wybili ją w głąb boiska. Tam doszło jeszcze do przebitki między piłkarzami obu drużyn. Piłka trafiła wprost pod nogi Jeremy'ego Livolanta. Pomocnik nie zastanawiał się ani chwili. Huknął z woleja i trafił niemalże w samo okienko. Bramkę obejrzycie poniżej:

