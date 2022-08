To miał być romantyczny weekend. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Piłkarz reaguje

Joe Taylor, 25-letni fan Sheffield, wpadł na pomysł, aby zorganizować romantyczny wyjazd ze swoją dziewczyną. Anglik wyznał, że 10 września zabierze swoją partnerkę w jakieś ładne miejsce. Dziewczyna bardzo ucieszyła się z tej propozycji i nie mogła się doczekać wspólnego wypadu.

Dziewczyna przejrzała podstęp Taylora i z nim zerwała. Wymowna reakcja piłkarza Sheffield

W tym samym dniu ulubiona drużyna 25-latka będzie rozgrywała mecz wyjazdowy z Plymouth Argyle. W rzeczywistości romantyczny wyjazd z dziewczyną był tylko podstępem, żeby wybrać się na spotkanie swojego klubu. O wszystkim Taylor poinformował na Twitterze, wrzucając zrzuty ekranu z rozmowy z dziewczyną oraz datę meczu Sheffield Wednesday z Plymouth Argyle. "Połknęła haczyk" - napisał na portalu.

Miał być romantyczny weekend, a wszystko skończyło się zupełnie inaczej. Partnerka Taylora przejrzała jego plany i postanowiła zerwać z chłopakiem. Przekazał to w kolejnym wpisie na Twitterze, wrzucając zrzut ekranu z rozmowy pary. - Szukam teraz kolejnych kandydatów na weekendowy wyjazd do Plymouth. All inclusive, jeśli ktoś jest zainteresowany, proszę o kontakt - napisał na Twitterze.

Na całą tę sytuację w wymowny sposób zareagował zawodnik Sheffield Wednesday Joshua Windass, który postanowił przekazać pechowemu kibicowi dwa bilety na mecz. - Niewiarygodne. Jeśli jeszcze nie masz biletu, to zachowaj pieniądze. Załatwię ci dwa - napisał na Twitterze.

Sheffield Wednesday obecnie gra w trzeciej lidze angielskiej. Angielski klub w niezłym stylu rozpoczął sezon. Po dwóch kolejkach zajmują czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów. W kolejnej serii spotkań, która odbędzie się w najbliższy weekend na własnym stadionie podejmie Charlton Athletic. Mecz zaplanowany jest na sobotę o 16:00.

