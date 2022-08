To dlatego Aubameyang stracił kapitańską opaskę. Ujawniono kulisy

"All or Nothing: Arsenal" to serial dokumentalny, który jest dostępny na platformie Amazon Prime. Program przedstawia, co działo się w szatni Arsenalu podczas sezonu 2021/2022. W ostatnich odcinkach widzowie poznali kulisy odejścia Pierre'a-Emericka Aubameyanga.

Arteta nie akceptował zachowania Aubameyanga. "Spóźniał się regularnie"

Wszystko rozpoczęło się w grudniu 2021 roku. Wówczas Gabończyk dostał zgodę na podróż do Francji. Powodem wyjazdu piłkarza były sprawy rodzinne. Napastnik wrócił do klubu później niż powinien i ponadto spóźnił się na trening.

Takie zachowanie bardzo nie spodobało się trenerowi Arsenalu Mikelowi Artecie, który odsunął zawodnika z zespołu. - Muszę wam coś ogłosić. Po ostatnich problemach dyscyplinarnych, jako klub zdecydowaliśmy, że Aubameyang nie będzie już kapitanem drużyny i zostanie odsunięty od składu. Ja i klub nie jesteśmy w stanie akceptować takiego zachowania. Jeśli chcemy stać się lepszym zespołem, musimy trzymać się zasad i wyciągać konsekwencje w stosunku do każdego - powiedział Hiszpan na drużynowym spotkaniu.

Część piłkarzy, w tym Mohamed Elneny i Rob Holding broniła decyzji trenera, twierdząc, że Hiszpan "ma jaja". Inni z kolei, tacy jak Aaron Ramsdale uważali, że z powodu odsunięcia Gabończyka od drużyny, klub zaczął gorzej sobie radzić. Działacze Arsenalu zamierzali przekonać Artetę do zmiany decyzji, co ostatecznie nie nastąpiło.

Według Aubameyanga cała ta sytuacja została wyolbrzymiona i dał do zrozumienia, że nie zamierza godzić się z trenerem. - Dostawał tyle pieniędzy i regularnie się spóźniał. Kiedy spojrzałem mu w oczy, poczułem, że zaufanie całkowicie zniknęło - dodał Mikel Arteta.

W styczniu tego roku Aubameyang ostatecznie rozwiązał kontrakt z Arsenalem i przeniósł się do Barcelony. Na początku wydawało się, że powody takiej decyzji są poważniejsze niż zwykłe spóźnienie się na trening. Serial pokazał nam, że dla Artety najważniejsze były podstawowe wartości, takie jak szacunek dla klubu i nie bał się wymierzać najostrzejszych kar za łamanie zasad.

