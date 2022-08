Lewandowski wskazał, z kim nie chce grać w Lidze Mistrzów. "Moja prośba"

Robert Lewandowski odszedł z Bayernu Monachium po ośmiu latach, dołączając do Barcelony za 50 milionów euro, na co składają się 45 miliony euro podstawy oraz pięć milionów euro bonusów. Polski napastnik przyznaje, że to był ostatni moment na taki transfer. - Nie chciałem dłużej poczucia pełnego bezpieczeństwa. Gry w klubie, który totalnie zdominował własne podwórko. Trafiam do projektu, który wymaga najlepszej wersji mnie i który stawia przede mną wyzwania. Dziś czuję się, jak dziecko, które weszło do sklepu pełnego nowych zabawek - mówił w rozmowie z "Meczykami".

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

Lewandowski nie chce Bayernu Monachium w fazie grupowej LM. "Dziwne uczucie"

Robert Lewandowski rozmawiał z niemieckim dziennikiem "Sport Bild" przed rozpoczęciem nowego sezonu. Polski napastnik podzielił się swoimi preferencjami odnośnie do losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów. - Nie chciałbym trafić na Bayern Monachium w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Jest za wcześnie na to i byłoby to dla mnie dziwne uczucie. Moja prośba na losowanie to żeby nie wylosowali nam Bayernu. Jak by mnie przyjęli kibice na Allianz Arenie? Mam nadzieję, że pozytywnie, bo tylko takie mam wspomnienia z tym klubem. Ta przygoda zostanie na zawsze w moim sercu - powiedział.

Lewandowski przyznał, że zarówno Sadio Mane, jak i Serge Gnabry mogą zdobyć po 20 bramek dla Bayernu Monachium w przyszłym sezonie. Kapitan biało-czerwonych musiał na łamach "Sport Bilda" znów odpowiedzieć, czy odszedł z Bayernu Monachium tylko dlatego, że klub rozmawiał z Erlingiem Brautem Haalandem. - To nie był dla mnie problem. Nie odszedłem dlatego, że Bayern pracował nad transferem Haalanda, jestem w stanie to zrozumieć. Odszedłem z klubu, bo chciałem spełnić swoje marzenie - dodał Polak.

Robert Lewandowski nie zdobył bramki w żadnym z trzech meczów Barcelony na przedsezonowym tournée po Stanach Zjednoczonych, ale strzelił gola i zanotował dwie asysty w Pucharze Gampera przeciwko meksykańskiemu Pumas (6:0), przez co został wybrany MVP spotkania. Polski napastnik rozpocznie rywalizację w lidze hiszpańskiej (jeśli zostanie zarejestrowany na czas) od meczu z Rayo Vallecano, który odbędzie się w sobotę 13 sierpnia o godzinie 21:00.