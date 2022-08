Chelsea jest gotowa: chce wydać 85 mln funtów. PSG wkracza do akcji

Chelsea podczas trwającego okna transferowego pozyskała już siedmiu zawodników, ale nie zamierza na tym poprzestać. Londyński klub w dalszym ciągu chce u siebie Wesleya Fofanę, obrońcę Leicester City. Trzecia siła poprzedniego sezonu Premier League złożyła niedawno pierwszą ofertę, która opiewała na 70 milionów funtów. Ta szybko została jednak odrzucona.

Kolejna oferta Chelsea za Wesleya Fofanę. PSG jednak nie odpuszcza

Chelsea nie rezygnuje jednak z walki o francuskiego środkowego obrońcę i szykuje kolejną ofertę. Według informacji Alexa Crooka, korespondenta talkSPORT, ma ona wynieść aż 85 milionów funtów. To mogłoby przekonać Leicester do sprzedaży zawodnika, bowiem według medialnych spekulacji zespół oczekiwałby zysku 80 mln funtów. Na pozyskaniu Fofany bardzo zależy trenerowi londyńskiego klubu, Thomasowi Tuchelowi. Menedżer poszukuje bowiem nowego mocnego punktu na środku obrony po odejściu Antonio Rudigera i Andreasa Christensena, którym mógłby okazać się Francuz. Co prawda w poprzednim sezonie z powodu złamania kości strzałkowej rozegrał on jedynie 12 spotkań, ale po powrocie na boisko prezentował bardzo dobrą formę. Pokazał to też w otwierającym sezon Premier League meczu z Brentford, który rozegrał w pełnym wymiarze czasowym.

Chelsea nie jest jednak jedynym klubem zainteresowanym 21-latkiem. W swoich szeregach widziałoby go również Paris Saint-Germain. Póki co nie ma jeszcze informacji na temat oferty francuskiego zespołu. Jeżeli walkę o obrońcę wygrałoby PSG, londyńczycy po raz kolejny w tym oknie transferowym musieliby obejść się smakiem. Tak było już, chociażby w przypadku Julesa Kounde, który został zawodnikiem FC Barcelony, lub nowego nabytku Bayernu Monachium, Matthijsa de Ligta.

