Lewandowski wdzięczny Guardioli. "Barcelona była dla mnie jedyną opcją"

Robert Lewandowski oficjalnie został zawodnikiem FC Barcelony 19 lipca. Kapitan reprezentacji Polski podpisał z klubem wicemistrzów Hiszpanii czteroletni kontrakt. Swój debiut w nowych barwach zaliczył podczas tourne po Stanach Zjednoczonych w meczu z Realem Madryt. Na pierwszą bramkę napastnika kibice musieli czekać do niedzielnego spotkania na Camp Nou o Puchar Gampera.

Robert Lewandowski: Filozofia Guardioli, była jak przeniesienie Barcelony do Bayernu Monachium

Lewandowski już w trzeciej minucie otworzył wynik spotkania z meksykańskim Pumas UNAM, które ostatecznie zakończyło się zwycięstwem katalońskiego zespołu 6:0. Polak dołożył jeszcze dwie asysty i został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. W Barcelonie czuje się coraz lepiej, a jak powiedział w ostatnim wywiadzie, duży wpływ na wybór właśnie wicemistrzów Hiszpanii miał były trener Bayernu Monachium, Pep Guardiola.

- Filozofia Guardioli, jego styl dbania o zespół i zarządzania nim były jak przeniesienie Barcelony do Bayernu Monachium. Cały personel był Hiszpanami i było ośmiu hiszpańskich graczy. W tym okresie miałem bardzo dobre relacje z Thiago (Alcantarą, przyp. red.) i Javim Martinezem. Obaj pogratulowali mi, kiedy podpisałem kontrakt z Barceloną - stwierdził napastnik w rozmowie z katalońskim "Sportem".

Kapitan reprezentacji Polski współpracował w Monachium z hiszpańskim szkoleniowcem w latach 2014-2016. W dalszym ciągu wypowiedzi zawodnik dodał, że ważny przy podjęciu decyzji był dla niego fakt, że szkoleniowcem drużyny jest były kolega Guardioli, Xavi Hernandez. - Xavi jest bardzo podobny do Guardioli. W ten sam sposób myślą o piłce nożnej. Mając w pamięci to wspomnienie (gry pod wodzą Guardioli w Bayernie, przyp. red.), to było świetne przygotowanie. Barcelona była dla mnie jedyną opcją - podsumował Lewandowski.

