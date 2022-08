De Jong, Bernardo Silva i Verratti mogą zmienić kluby. Hitowe transferowe domino

Jak wynika z informacji Gerrarda Romero w niedalekiej przyszłości może dojść do spektakularnej wymiany na rynku transferowym. Często bywa tak, że jeden transfer może nieść w konsekwencji kolejne rotacje w zespołach i do takiej sytuacji ma właśnie dojść w Manchesterze City oraz PSG. To wszystko za sprawą Frenkiego de Jonga, którego FC Barcelona od kilku tygodni próbuje pozbyć się z klubu, aby móc sięgnąć po Bernardo Silvę, piłkarza "The Citizens".

Znany na platformie streamingowej Twitch Gerrard Romero ujawnił, jak dokładnie mogą wyglądać ruchy transferowe czołowych europejskich zespołów.

-T rudno mi myśleć, że de Jong zostanie, jeśli Bernardo Silva przyjdzie. Może dojść do trójstronnego ruchu między Barceloną, Manchesterem City i PSG. Silva do Barcelony, de Jong do PSG i Verratti do City. W tym momencie wydaje się to niewyobrażalne, ale Verratti nie dogaduje się z Galtierem [nowym trenerem PSG]. Przed nami gorące dni -zdradza hiszpański dziennikarz.

O próbie wymiany między Barceloną a Manchesterem City słyszymy już od kilku tygodni. Większą uwagę może przykuwać fakt potencjalnego odejścia Marco Verrattiego z PSG. Włoch wydawał się nietykalny przez cały swój okres pobytu w Paryżu. Przyjście nowego trenera i wprowadzenie nowych porządków, mogło jednak zmienić nastawienie katarskich działaczy względem zawodnika.

Włoch pod okiem Pepa Guardioli mógłby zaprezentować się z wybitnej strony i pokazać swoje umiejętności w Premier League. Wymiana, o jakiej wspomniał Gerrard Romero wydaje się być idealna dla wszystkich stron.