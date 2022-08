Przestroga dla Lewandowskiego. "Mocna, trudna atmosferka"

Robert Lewandowski do tej pory grał w ekstraklasie oraz Bundeslidze. W przyszłym tygodniu zadebiutuje w lidze hiszpańskiej. Na razie ma za sobą nieoficjalny debiut w barwach Barcelony na Camp Nou. W niedzielę zaprezentował się kapitalnie. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola i miał dwie asysty, a jego zespół pokonał Pumas UNAM 6:0 w meczu o Puchar Gampera. Rywalem była jednak meksykańska drużyna. A jak będzie w starciach z hiszpańskimi klubami, z którymi do tej pory mierzył się tylko w Lidze Mistrzów?

REKLAMA

Zobacz wideo Barcelona ma nowego idola. Lewandowski jak król na Camp Nou [KULISY]

Insigne zachwycił w MLS. Odpalił petardę. Piękny gol dla Toronto

- Czego Lewandowski musi się nauczyć w Hiszpanii? Czy w ogóle jest coś takiego? - zagaił Kacper Sosnowski, współprowadzący pogram Sport.pl LIVE.

- Są niektóre stadiony, gdzie nawet Barcelona musi grać trochę inaczej. Przychodzi mi do głowy np. Osasuna, gdzie tam atmosferka jest mocna, trudna. Wszyscy są na tobie i jest mocno, głośno i tak dalej. Do tego musi się dostosować. Ale z drugiej strony, jest doświadczony, więc trudno, żeby go coś specjalnie zaskoczyło w lidze hiszpańskiej. Jest oczywiście styl gry niektórych zawodników, styl przeciwników, jak on musi pressować, ale nie sądzę, żeby to było coś nowego - powiedział Piotr Urban, ekspert Eleven Sports oraz Polsatu Sport, a także koordynator akademii Legii Warszawa, prywatnie syn Jana Urbana.

Lewandowski już doczekał się swojego pierwszego gola dla FC Barcelony. Reprezentant Polski trafił do siatki w wygranym 6:0 spotkaniu z UNAM Pumas o Puchar Gampera. "Duma Katalonii" w pierwszej kolejce La Liga zmierzy się natomiast z Rayo Vallecano.

Cały odcinek Sport.pl LIVE możecie zobaczyć poniżej: