Jak robić transfery, to tak jak Galatasaray. Rozbili bank. Oficjalnie

Latem 2013 roku Dries Mertens przeniósł się z PSV Eindhoven do Napoli. Belg bardzo szybko stał się ulubieńcem kibiców i ważnym zawodnikiem włoskiego klubu. W jego barwach rozegrał łącznie 396 meczów, w których strzelił 148 goli i zaliczył 90 asyst.

Oficjalnie: Dries Mertens i Lucas Torreira piłkarzami Galatasaray

Od dłuższego czasu było pewne, że Mertens odejdzie z Napoli. Napastnik postanowił nie przedłużać wygasającej umowy z klubem. Nowym pracodawcą Mertensa zostało Galatasaray. W poniedziałek turecki klub oficjalnie poinformował o transferze 105-krotnego reprezentanta Belgii. Piłkarz podpisał z nowym zespołem roczną umowę, na mocy której zarobi cztery miliony euro.

Niedawno "La Gazzetta dello Sport" donosiła, że napastnik mógł przenieść się do Juventusu, który zaoferował mu zarobki w wysokości aż 10 milionów euro rocznie. Zawodnik odrzucił tę ofertę, ponieważ nie chciał stracić szacunku kibiców Napoli, którzy nie darzą sympatią Juventusu. "Mertens to jeden z ostatnich romantyków futbolu" - napisali dziennikarze "La Gazzetty dello Sport".

Na ściągnięciu Mertensa transfery Galatasaray się nie skończyły. Tego samego dnia klub poinformował także o zakontraktowaniu Lucasa Torreiry. Urugwajczyk był piłkarzem Arsenalu, ale poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu we Fiorentinie. Pomocnik miał za sobą udane rozgrywki, ale klub z Florencji nie zdecydował się na jego wykup. Sytuację wykorzystało Galatasaray, pozyskując 39-krotnego reprezentanta Urugwaju za sześć milionów euro, który podpisał z nowym zespołem czteroletnią umowę.

Galatasaray ma za sobą bardzo nieudany sezon. Poprzednie rozgrywki zespół zakończył dopiero na 13. miejscu w tabeli. Dla 22-krotnego mistrza Turcji było to wielkie rozczarowanie i w związku z tym działacze postanowili bardzo wzmocnić drużynę przed nowym sezonem. Poza Mertensem i Torreirą, do do tureckiego klubu przenieśli się także znany z występów w Olympique'u Lyon Leo Dubois, czy Sergio Oliveira z Porto. Ponadto do zespołu ze Stambułu trafili również Haris Seferović, Fredrik Midtsjo i Abdulkerim Bardakci.

