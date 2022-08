Insigne zachwycił w MLS. Odpalił petardę. Komentator aż zaczął krzyczeć [WIDEO]

Lorenzo Insigne przez niemal całą dotychczasową karierę był związany z Napoli. Jest wychowankiem tego klubu, w barwach którego rozegrał 434 mecze, zdobywając 122 bramki i zaliczając 95 asyst. Od dłuższego czasu prowadził rozmowy z Napoli na temat nowego kontraktu. Włoch nie chciał się zgodzić na obniżkę wynagrodzenia, argumentując to przede wszystkim swoim wieloletnim stażem w klubie. Ostatecznie Insigne nie doszedł do porozumienia z działaczami zespołu i w lipcu przeniósł się do Toronto.

Lorenzo Insigne zalicza świetny start w nowym klubie. Kapitalna bramka Włocha

W niedzielę nowy klub Insigne zmierzył się na wyjeździe z Nashville. W 77. minucie przy prowadzeniu drużyny gości 3:2, Włoch otrzymał podanie przed polem karnym. Skrzydłowy ruszył z piłką, po czym uderzył ją z dystansu w kierunku bramki. Strzał był na tyle silny, że bramkarz rywali nie zdołał go obronić. Był to pierwszy gol Insigne w nowej drużynie.

Ostatecznie Toronto wygrało to spotkanie 4:3. Poza Insigne na listę strzelców w kanadyjskim klubie wpisali się Federico Bernardeschi oraz dwukrotnie Jonathan Osorio. Nashville odpowiedziało trafieniami Hany'ego Mukhtara, Teala Bunbury'ego oraz Walkera Zimmermana. Toronto dzięki wygranej utrzymało szansę na awans do play offów. Co prawda aktualnie zajmuje 13. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej, ale do miejsc gwarantujących grę w play offach traci tylko cztery punkty. W następnej serii spotkań drużyna z Kanady podejmie na własnym stadionie Portland Timbers. Spotkanie zaplanowane jest na 14 sierpnia o 1:30 czasu polskiego.

Insigne zalicza bardzo dobry start w nowym klubie. Włoch w swoim debiucie przeciwko Charlotte zaliczył asystę przy trafieniu Michaela Bradleya. Toronto wygrało tamto spotkanie 4:0.

