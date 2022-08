Polak zadziwia za granicą. Drugi gol w sezonie. I znów fenomenalny [WIDEO]

Rafał Makowski od ponad pół roku gra w węgierskiej Kisvardzie. Choć początki w nowym klubie nie były udane, obecnie piłkarz gra więcej, ale przede wszystkim jest bardzo skuteczny. 26-latek zdobył dwie bramki, w dwóch pierwszych kolejkach. Pierwszej trafienie zostało uznane za gola kolejki. Teraz sytuacja może się powtórzyć, kolejny gol pomocnika ponownie robi wrażenie.

Efektowny gol Rafała Makowskiego. To już drugi w obecnym sezonie

Polski pomocnik zdobył bramkę w wygranym przez jego drużynę Kisvardę 4:2 meczu z Mezokovesd Zsory. W 56. minucie Makowski otrzymał dobre podanie w okolice pola karnego. 26-latek złamał akcję do środka, myląc przy okazji jednego z defensorów, a później posłał bardzo mocny strzał. Świetnie uderzona piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki i po chwili wpadła do bramki.

Dla polskiego pomocnika to już drugi gol w tym sezonie. W poprzedniej kolejce efektownie skierował on piłkę do bramki po uderzeniu głową, a Kisvarda zremisowała z Debreczynem 2:2. Pomocnik łącznie wystąpił do tej pory w 20 meczach dla węgierskiego zespołu. To jego pierwsze trafienia w barwach nowego zespołu.

Kisvarda zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z czterema punktami na koncie. Zaległy mecz do rozegrania ma jednak dominator w krajowych rozgrywkach Ferencvaros. Zespół Makowskiego czeka w środku tygodnia rewanż w III rundzie Ligi Konferencji Europy. W pierwszym mecz Molde wygrało aż 3:0 z Węgrami.

Makowski dołączył do Kisvardy ze Śląska Wrocław w styczniu 2022 roku. Wcześniej występował on m.in. w Radomiaku, Zagłębiu Sosnowiec czy Legii Warszawa. Najlepszy okres jego kariery przypada na występy w ekipie z Radomia. Wówczas udało mu się zdobyć 16 bramek oraz zaliczyć 10 asyst w 67 spotkaniach.

