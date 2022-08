Kapitalny debiut Szymańskiego. Holendrzy zachwyceni. "Tego potrzebuje Feyenoord"

Sebastian Szymański ma za sobą oficjalny debiut w barwach Feyenoordu Rotterdam. Reprezentant Polski znalazł się w wyjściowym składzie na wyjazdowy mecz 1. kolejki Eredivisie z Vitesse Arnhem. Już przed przerwą nasz rodak zaliczył dwie asysty przy bramkach Patrika Walemarka i Danilo, a Feyenoord wygrał ostatecznie 5:2 i został liderem ligowej tabeli po pierwszej serii spotkań.

Sebastian Szymański chwalony za debiut w Feyenoordzie. "Takiego pomocnika potrzebuje Feyenoord"

Świetny występ Szymańskiego nie przeszedł w Holandii niezauważony. Portal fr12.nl, poświęcony Feyenoordowi, rozpisuje się na temat kapitalnej gry 23-latka. Zacytowano słowa byłego piłkarza klubu, Mario Beena, który analizował niedzielny mecz dla ESPN. Holender uważa sprowadzenie Polaka za kapitalny ruch.

Been pochwalił Szymańskiego zwłaszcza za asystę przy pierwszej bramce, gdy ten zupełnie zaskoczył wysoko ustawionych defensorów rywali. - Zanim dostał piłkę, już widział, że są ustawieni bardzo głęboko. To po prostu jakość. Możesz to zobaczyć od razu - stwierdził. - Nie widziałem go jeszcze w akcji zbyt dużo, ale mogę stwierdzić, że takiego pomocnika potrzebuje Feyenoord - dodał.

W samych pozytywach na temat Sebastiana Szymańskiego wypowiada się także blisko związany z Feyeonoordem dziennikarz portalu Rijnmond Sport, Dennis van Eersel. "Bohater pierwszej połowy: Sebastian Szymański. Dwie asysty przed przerwą. Obiecujący początek jego przygody w Feyenoordzie" - tweetował na gorąco w niedzielę. Swoje zdanie podtrzymał w rozmowie z fr12.nl.

- Jeśli od razu zostawisz swój ślad w swoim pierwszym meczu dla nowego klubu, podczas gdy drużyna przeżywa słabszy moment, to jest to niezwykle obiecujący początek. Może wiele wnieść do gry Feyenoordu w tym sezonie - ocenił.

Kolejną szansę do pokazania swoich umiejętności Sebastian Szymański będzie miał w sobotę 13 sierpnia. Wówczas jego nowy klub podejmie na własnym boisku SC Heerenveen, którego piłkarzem jest Paweł Bochniewicz. 26-latek w piątek rozegrał cały mecz ze Spartą Rotterdam, który zakończył się remisem 0:0.

