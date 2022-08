Lewandowski odpalił. I to jak. Barcelona z Polakiem wraca do czasów Messiego

W ostatnim sezonie z Lionelem Messim Barcelona zdobyła 85 goli w La Liga. W rozgrywkach była co prawda trzecia, ale do bramki rywali trafiała najczęściej, zresztą z pokaźną przewagą nad innymi. Podczas przedostatniego sezonu z Messim zaaplikowała rywalom 86 goli, również najwięcej z całej stawki. Cofając się o kolejny rok, przy katalońskich bramkach zobaczymy liczbę 90, a jeszcze w poprzednich latach na liczniku przekroczona była setka. Barcelona przez lata dawała swoim kibicom, to, co ci kochali najbardziej, a po odejściu Argentyńczyka i innych perturbacjach wpadała w bramkową zapaść. Lewandowski wraz z nowymi nabytkami klubu ma być gwarantem powrotu do tych pięknych czasów i wygląda na to, że również dzięki Polakowi idzie to w dobrą stronę.

Chciał przywitać się golami, ale też był dyrygentem

Mecz Barcelony z meksykańskim UNAM Pumas od strony sportowej nie był dla gospodarzy wielkim wyzwaniem, raczej rodzajem porządnego sparingu. Sparingu, do którego Katalończycy podeszli jednak bardzo skoncentrowani i właściwie w 10 minut zmiażdżyli swoich rywali. Oddali w tym czasie trzy strzały i zdobyli trzy gole. Scenariusz tego meczu ułożył się fantastycznie nie tylko dla Barcy, ale też dla Lewandowskiego. Nie ma wątpliwości, że spora część hiszpańskich kibiców, i dziennikarzy przyszła lub śledziła niedzielny mecz właśnie, by zobaczyć debiut Polaka na Camp Nou. Lewandowskiego bilans dotychczasowych meczów w barwach Barcelony raczej uwierał: trzy mecze zero goli, choć nie można powiedzieć, że nie miał na te spotkania istotnego wpływu. W starciu z Pumas gola miał już po trzech minutach. W dodatku w trudnej sytuacji, w której zmieścił piłkę w bramce z ostrego kąta. Tak jakby "dziewiątka" na plecach, dodawała specjalnej mocy (do tej pory grał z "dwunastką"). Polak po tej bramce był wyraźnie zadowolony, jakby trochę zeszło z niego ciśnienie i presja. Trafienie w towarzyskim meczu świętował zresztą długo, jakby to była jego właściwa prezentacja. Koncert gry Polaka trwał zresztą dalej. W kolejnej znakomitej akcji Lewy popisał się piękną asystą do Pedriego. W dalszej części meczu współpraca Polka z młodym Hiszpanem układała się bardzo dobrze. Dowodem na to był asysta Polka na 4:0. W tej akcji Lewandowski podawał do Pedriego piętką, a Hiszpan znakomicie wyczuł, co zrobi Lewy. Lewandowski sam mógł mieć w tym meczu dwa gole po pierwszej połowie, ale w jednej z kolejnych akcji trafił w słupek, a szansę na drugą asystę zmarnował mu słupek, w który trafił Raphinha.

Lewandowski spotkał w Barcelonie dobrego kolegę i wielkiego rywala. "Hej, zwolnij"

Być może Polak momentami za bardzo chciał wszystko zrobić sam, jakby chwytał się każdej okazji, by jeszcze bardziej efektownie przywitać się z kibicami, by zdobyć ich serca nie żonglerką na prezentacji i przemową po katalońsku, a golami i fantastycznymi akcjami w meczu. Po pół godziny gry Polak zatańczył z piłką w polu karnym, ale kiedy minął dwóch rywali, dogranie do kolegów na dalszy słupek zupełnie mu nie wyszło. I tak dostał brawa.

Lewandowski angażował się niemal w każdą ofensywną akcję, podpowiadał coś kolegom, a Barca z Polakiem na boisku stworzyła mnóstwo znakomitych sytuacji. Przez chwilę było jak za Messiego. Zresztą to jak inaczej gra Barca z Lewandowskim i bez niego można było przekonać się, gdy Polak zszedł boiska. Tuż przed zmianą w 60 minucie gry, Lewy brał jeszcze udział w akcji i golu na 5:0. Właściwe wprowadził Francka Kessiego w pole karne, a ten dograł do Pierre’a Emericka Aubameyanga, Gabończyk zdobył bramkę. Lewandowski zanotował asystę drugiego stopnia. Polak miał też jeszcze jedną stuprocentową sytuację, ale trafił w bramkarza ekipy z Meksyku. Po zejściu Lewandowskiego z boiska Barcelona wyraźnie przygasła. Oczywiście trener Xavi, po pierwszej połowie zmian dokonał więcej i wymienił połowę składu z błyskotliwymi Raphinhą i Dembele na czele, ale brakowało kogoś, kto tą ofensywą by dyrygował. Lewandowski oprócz tego, że sam chciał wykańczać akcję, w tego dyrygenta starał się wczuć, kreował grę. Po zejściu Polaka, Barcelona zdobyła już tylko jedną bramkę i mecz wygrała 6:0. Nic dziwnego, że Polak dostał tytuł najlepszego gracza meczu. Czy stanie się to standardem? Kiedyś te nagrody systematycznie zgarniał w Hiszpanii pewien Argentyńczyk.

Świątynia goli

Ten pierwszy mecz Lewandowskiego w Hiszpanii rozbudził u kibiców duże apetyty. Apetyty na to, że ofensywna gra Barcelony, którą wokół Polka buduje Xavi, znów będzie wyglądała jak za najlepszych czasów Messiego. Jak inaczej wrócić do etapu, w którym drużyna w samej tylko lidze strzelała około stu bramek? Wziąć najbardziej bramkostrzelnego piłkarza Europy.

Skok Lewandowskiego do raju? Cannes, Dolce Gabbana i Sitges. "Inny człowiek"

Nie chodzi o to, że Lewandowski sam pociągnie ten wózek, że tak jak w Bundeslidze sam strzeli niemal połowę z goli swej drużyny. W stolicy Katalonii jest otoczony fantastycznymi graczami, którzy wchodzą na jego obroty i sami potrafią błysnąć, a zmiennicy (jak choćby Aubameyang czy Frenkie de Jong) też są wartością dodaną. Po tych czterech meczach z Lewandowskim w składzie i bojach z Realem Madryt, Juventusem, New York Red Bulls i PUMAS (odpowiednio 45, 60, 73, 60 minut Polaka) Barca strzeliła w sumie 11 goli i co ważne potrafiła wykreować sobie mnóstwo dobrych sytuacji, często zbierając po swych akcjach zasłużone brawa. Biorąc pod uwagę, że był to okres przygotowawczy i ze skutecznością nawet u Lewandowskiego były jeszcze pewne problemy, to ta drużyna i tak pokazała swój ofensywny charakter i ogromny potencjał. Dała sygnał, że chce wrócić do pięknych czasów, gdy każdy mecz był wielkim widowiskiem, a jej stadion świątynią goli. Czy setka znów pęknie?